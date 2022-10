Sobriété énergétique : fermeture le vendredi, cadeaux de Noël… des stratégies RH à la pelle

Energie

En matière de sobriété énergétique, les collectivités veulent aller plus loin que le plan proposé par le gouvernement, se poser les bonnes questions et développer des bonnes pratiques véritablement pérennes, tout en prévenant l'éco-anxiété des agents.

Parce que la fonction publique doit se montrer « exemplaire » en matière de « sobriété énergétique », plusieurs mesures ont été annoncée jeudi 6 octobre par le gouvernement.

Sans surprise, le plan prévoit que les administrations ne doivent pas dépasser les 19 degrés de chauffage, ni passer en dessous des 26 degrés de climatisation. L’eau chaude sera coupée dans les sanitaires des bâtiments de l’administration (sauf pour les douches).

Les agents publics d’État vont bénéficier d’une hausse de 15 % de l’indemnité forfaitaire de télétravail. Son montant va ainsi passer de 2,50 euros à 2,88 euros par jour environ « afin de couvrir l’augmentation des prix de l’énergie à partir de début 2023 », a indiqué l’exécutif. Ceux qui utilisent un véhicule de service pour des trajets professionnels non urgents devront ainsi limiter leur vitesse à 110km/h au lieu de 130 km/h sur autoroute, et à 100 km/h au lieu de 110 km/h sur voie rapide. L’objectif est d’atteindre un gain de 20 % sur le carburant.

Est également au programme une montée en puissance du « forfait mobilités durables ». D’un montant de 200 euros par an actuellement, il s’applique aux trajets domicile-travail réalisés à vélo mais aussi en covoiturage. Son montant va ainsi passer à 300 euros. A noter qu’a été présenté récemment au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un projet de décret renforçant le dispositif par son cumul avec le remboursement d’un abonnement de transports en commun.

Le gouvernement a aussi annoncé pour la FPE le déploiement d’une « task force territorialisée » d’énergéticiens et de techniciens ayant pour mission “d’améliorer la gestion énergétique des sites et bâtiments de l’État » mais aussi d’ »ambassadeurs sobriété » dans chaque administration, en charge de la gestion de leurs propres plans de sobriété.

Le réseau du Lierre, l’association une Fonction publique pour la transition écologique et le collectif Sens du service public « accueillent avec satisfaction un certain nombre de mesures immédiates, comme sur le chauffage, le rappel de consignes déjà existantes sur la climatisation ou encore des règles claires sur les déplacements professionnels dans les administrations ». Dans un communiqué commun, ils insistent toutefois sur le fait que « l’action de court-terme, bien qu’essentielle dans l’immédiat, n’est pas suffisante ». « L’accompagnement financier, mais aussi en termes humains et de compétences, est crucial pour s’assurer que les changements seront structurels et durables. Des budgets existent déjà mais ne sont pas suffisamment connus ou difficilement accessibles », pointent-ils.



Fermeture le vendredi

La veille de l’annonce de ce plan gouvernemental, le centre de gestion du Rhône faisait connaître sa première initiative : la fermeture de ses locaux les vendredis, dès le mois de novembre, et la mise en place d’un deuxième jour de télétravail pour les agents sédentaires. Les dépenses d’énergie et de fonctionnement (eau, électricité, chauffage, etc.) devraient être ainsi mieux maîtrisées sur trois jours consécutifs, fait valoir le CDG.

Pourquoi le choix du vendredi ? Parce que « peu de visiteurs se rendent sur le site » ce jour là, justifie la structure. Son DGA, Philippe Gérard, observe que la mesure est globalement considérée comme du bon sens par les équipes, étant donné le contexte actuel. Seul un agent aurait fait part de ses appréhensions, étant père d’une famille nombreuse… »Nous trouverons des solutions. »

Le centre de gestion du Rhône n’entend pas s’arrêter là : une boîte à idées sera proposée à tous les agents, dès la semaine prochaine, pour recueillir leurs propositions en matière d’économies d’énergie.

Prévenir l’éco-anxiété

De quels autres moyens disposent les DRH pour rendre leur administration plus sobre ? Et est-ce réellement à eux d’endosser cette nouvelle mission ? Des questions qu’a posé l’association des DRH de grandes collectivités à ses membres, réunis jeudi 6 octobre dans la soirée à l’Académie du Climat, à Paris.

Faut-il développer davantage les fresques du climat ? « Cela produit des choses, mais nous avons aussi récupéré des agents à la petite cuillère ! », alerte Vincent Lescaillez, DGA ressources humaines et administration générale à la métropole de Bordeaux. Un DGA présent dans la salle souligne effectivement : « On a le rôle de sensibiliser certes, mais aussi de rassurer, ne pas faire basculer nos agents dans l’éco-anxiété. » Opinion partagée par Emilie Agnoux, DGA RH à Grand Paris Sud Est Avenir « évitons la paralysie de nos agents » déjà fortement marqués par la crise sanitaire. Elle appelle pour cela à se rapprocher des universités ou encore de l’ Ademe pour un accompagnement adéquat et à former les agents à la transformation écologique, quelque soit leur métier.

L’administratrice territoriale se dit par ailleurs quelque peu gênée par les premières réactions qui ont, ici et là, affirmées vouloir doter les effectifs de mitaines, plaids et polaires pour passer l’hiver : « On peut imaginer que la grande majorité avait tout cela chez eux. Allons plus loin dans la réflexion : l’industrie textile est extrêmement polluante, produite rarement sur notre continent… »

Que mettre au pied du sapin

L’appel à la sobriété énergétique sera aussi l’occasion d’interroger les pratiques RH pour les fêtes de fin d’année. « Chaque année, il y a un catalogue de jouets, très souvent made in china, pour les enfants du personnel. Posons nous les bonnes questions. Pour certains d’entre eux, ce sera le seul jouet. Pour d’autres, le 33e. Saisissons ce moment pour envoyer un signal fort », enjoint Emilie Agnoux.

L’an passé, Bordeaux a proposé un catalogue établi par une entreprise spécialisée dans le recyclage des jouets. « Le choix était forcément plus restreint que les autres années. Nous nous étions posés la question : ‘va-t-on avoir une fronde sociale ?’ Nous avions prévu une carte cadeau ‘de secours’ dans le cas où l’agent ne trouverait pas ce qu’il souhaite. Et bien cela a été extrêmement bien reçu par le agents, l’ensemble des jouets est parti », rapporte Vincent Lescaillez.

Infuser dans la sphère privée

Une bonne « surprise » qui n’en est finalement pas une : le bon sens est mobilisable, selon plusieurs participants à la soirée. Sans chercher à transformer les agents en militants, faire prendre conscience des bienfaits des changements de comportements de chacun, y compris dans leur sphère privée, est du ressort des DRH. D’ailleurs, Doriane Huart, directrice générale adjointe des pôles RH, à la métropole Européenne de Lille, fait savoir que l’expérimentation de « sciences comportementales » en matière énergétique menée auprès de Lillois devrait être proposée à ses agents.

D’autres imaginent « des entretiens au cours desquels pourraient être évalués des objectifs de comportement environnementaux », suggère un DRH. Un autre d’acquiescer : « On a de vraies personnes engagées qui sont porteuses de solutions et pour qui cela peu avoir du sens. » Les collectivités en sont convaincues : elles peuvent se reposer sur leurs agents-citoyens.