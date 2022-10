Fibre optique : après le temps des déploiements, la vie des réseaux

Aménagement numérique

Publié le 07/10/2022 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : actus experts technique, France

Flickr CC by Barta IV

Raccordements complexes, arrêt du réseau cuivre, "résilience" et sécurité des réseaux, inclusion numérique, reconversion des intervenants... Une fois son déploiement achevé, l'avenir de la fibre optique passera par de nombreux enjeux, relevés lors de l'université du Très haut-débit les 5 et 6 octobre.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Seul un travail collectif entre les opérateurs, les collectivités, le régulateur (l’Arcep) et l’Etat permettra de relever les prochains défis du numérique. Les intervenants de l’université du Très haut-débit, organisée par InfraNum et IdealCo, qui s’est tenue à Toulouse (Haute-Garonne) les 5 et 6 octobre, ont été unanimes sur ce point.

Même si l’achèvement de la couverture en fibre optique se profile, la tâche est loin d’être terminée. Il faut encore assurer les raccordements longs et complexes, veiller à la qualité des branchements, sécuriser les infrastructures mais aussi les exploiter et les entretenir durablement.

Faire sa part

Ce qui suppose d’être capable de remettre un réseau en fonctionnement au plus vite après un événement imprévu (la « résilience »), d’enfouir les réseaux aériens qui représentent plus de la moitié des lignes, de renforcer la cybersécurité… Le tout dans un contexte d’inflation et de crise énergétique.