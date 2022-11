Hydrogène, biodiversité, résilience : nos lectures du moment

Hydrogène, biodiversité, résilience ... Découvrez les derniers ouvrages sélectionnés pour vous en toute indépendance par la rédaction de Techni.Cités.

Parlons Hydrogène ! Tout savoir (ou presque) sur l’hydrogène

Afin de faciliter son appropriation par l’ensemble des publics et participer au déploiement de la filière, France Hydrogène a publié « Parlons Hydrogène ! », un livret pédagogique à destination du grand public. Articulé autour de 5 questions, il a pour objectif de répondre aux questionnements récurrents et de déconstruire les idées reçues concernant l’hydrogène.

Ce livret est téléchargeable gratuitement sur le site de France Hydrogène.

SfN pour la réduction des risques littoraux en France

Le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a publié « Les Solutions fondées sur la Nature pour la réduction des risques littoraux en France », un recueil à destination des élus et acteurs locaux pour faciliter le déploiement des Solutions fondées sur la nature (SfN) dans les territoires.

Il est en libre accès sur le site de l’UICN.

Climat, crises : comment transformer nos territoires

L’enjeu de la résilience des territoires est plus actuel que jamais. C’est pour accompagner les acteurs locaux dans leur réflexion et dans le passage à l’action que le Shift Project publie un nouveau rapport. Cette publication, réalisée par les auteurs Laurent Delcayrou et Corentin Riet, membres de l’équipe "Stratégies de résilience des territoires" du Shift Project, porte sur les spécificités de six catégories de territoires en matière de résilience climatique : villes, campagnes, métropoles, montagnes, littoraux et outre-mers.

Elle est complémentaire du Mémento "La résilience des territoires pour tenir le cap de la transition écologique" publié il y a un an.

Le rapport intermédiaire est disponible sur le site du Shift Project.