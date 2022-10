Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 1er au 7 octobre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Brasser de l’air – Si l’éolien terrestre est presque absent du projet de loi sur les énergies renouvelables [lire aussi notre article], il pourrait tout de même en sortir gagnant. C’est ce que croit Actu Environnement, qui relève que de nombreuses demandes des acteurs de la filière (qui concernent toutes les ENR) ont été retenues : refonte du dispositif des schémas régionaux de raccordement au réseau, création de zones prioritaires, optimisation des files d’attente… Un autre article d’Actu Environnement précise que l’équivalent de 4,5 GW de projets seraient actuellement bloqués à l’instruction. Selon la filière éolienne, les retards sur les objectifs fixés par la PPE représenteraient un manque à gagner de 600 millions d’euros pour l’Etat.

Peur du ZAN – Selon une enquête d’Intercommunalités de France réalisée auprès de ses adhérentes (consultable dans la revue en ligne « Focus »), 70% des élus se montrent inquiets ou préoccupés par le ZAN. Les 30% restants reconnaissant ne pas avoir encore appréhendé cet objectif pourtant fixé dans la loi Climat et Résilience. Les plus préoccupées s’avèrent être les intercommunalités urbaines. Elles estiment que le ZAN les oblige à repenser leur modèle de développement. Parmi les craintes exprimées : une perte d’attractivité en ne pouvant plus construire de logements individuels en extension urbaine ou le manque de moyens financiers pour réhabiliter des friches ou redynamiser les centres-villes [lire aussi notre article].

Forces G – A l’occasion de la publication des dernières données de couverture mobile en métropole et en Outre-Mer, l’Arcep a annoncé, sur son site Internet, avoir fait évoluer ses outils pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Pour une meilleure approche du terrain, le site monreseaumobile.arcep.fr présente dorénavant les zones à couvrir arrêtées par le gouvernement, tandis que la page de suivi du New Deal Mobile se veut aussi plus précise. Autre outil destiné aux collectivités : la couverture 2G, 3G et 4G par département. Ces cartes sont des documents prêts à l‘emploi qui incluent notamment la couverture sur les axes routiers et ferrés.

Ma cité va chauffer – Dans un entretien accordé au Monde, Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe de travail 1 du Giec, évalue les conséquences du dérèglement climatique sur les villes. Selon elle, le risque serait de mal s’adapter tout en essayant de conjuguer urbanisation croissante, accueil de nouveaux habitants et végétalisation. Elle insiste notamment sur la place et l’orientation des nouveaux logements (exposition sud, proximité avec la cote…). Pour éviter les erreurs, elle conseille aux villes de s’allier entre elles pour partager des retours d’expérience. « Les villes sont aux avant-postes des changement, avant même les Etats », conclut-elle.

Bonnes REPonses… Valobat, Eco-mobilier et Ecominéro sont les trois éco-organismes retenus pour lancer la nouvelle filière économie circulaire des produits et matériaux de construction pour le bâtiment. C’est ce qu’annonce un communiqué du ministère de la Transition écologique. Ces éco-organismes doivent désormais préparer la prise en charge gratuite des déchets de déconstruction et rénovation des bâtiments pour leur réemploi et leur recyclage. Cela représente 42 millions de tonnes de déchets chaque année [lire aussi notre article].

… ou mauvaises REPonses – Dans un entretien accordé à 20 Minutes, l’ancienne présidente de l’ONG Zero Waste, Flore Berlingen, remet en cause le principe du pollueur-payeur, qui est la base des filières REP. Selon elle, il est un frein aux réglementations contraignantes et fait le jeu des entreprises. Pour étayer son propos, elle s’appuie sur la filière REP « emballages ménagers » en soulignant que le tonnage annuel mis sur le marché a continué d’augmenter en 30 ans [lire aussi notre article].

Et aussi…

Selon la Commission de régulation de l’énergie, les réserves de gaz en France sont remplies à 100% [Dernières nouvelles d’Alsace] ;

L’UTP réclame une « offre choc » sur les trains, métros, trams et bus [lire aussi notre article] [BFMTV] ;

Un reportage du Figaro revient sur le début de l’exploitation du premier parc éolien en mer français.