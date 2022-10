Covoiturage : création de deux opérations standardisées d’économies d’énergie

Transport

Publié le 07/10/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté du 26 septembre crée deux opérations standardisées d’économies d’énergie.

Des fiches sont associées à ces opérations et déterminent les forfaits d’économies d’énergie correspondants ainsi que, pour chaque fiche, la partie A, B et C de l’attestation sur l’honneur, fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur. Cet arrêté crée les fiches d’opération standardisée portant les références TRA-SE-114 et TRA-SE-115. Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2023.