CIH : un sous-préfet et un haut-fonctionnaire pour l’accessibilité

Publié le 07/10/2022 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

À l’occasion du comité interministériel du handicap (CIH) du 6 octobre, la première Ministre, Elisabeth Borne, signe une circulaire pour « fixer les orientations et les moyens de la politique d'inclusion des personnes en situation de handicap ».

La circulaire du 6 octobre 2022 rappelle l’objectif du gouvernement de rendre la société pleinement inclusive en intégrant la dimension du handicap dans la mise en œuvre des politiques publiques, engagement inscrit dans les objectifs de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la France en 2010.

Alors qu’elle s’est fait taper sur les doigts en 2021 par le comité des droits des personnes handicapées (CDPH) sur l’accessibilité universelle, l’accès aux droits, la lutte contre les discriminations et la participation des personnes à la construction des solutions qui les concernent, la France mise ainsi sur plusieurs actions à réaliser et réclame « l’exemplarité gouvernementale ».

Personne informée, temps dédié et organisation ad hoc

Chaque ministère doit désigner un haut-fonctionnaire au handicap et à l’inclusion, chargé de prendre en compte, dès la construction des projets, les enjeux liés au handicap et d’appuyer la mise en œuvre des dix engagements du « manifeste pour un État inclusif » (1).

Cette désignation doit s’accompagner de temps, d’information et d’une organisation mettant en mesure ce Haut fonctionnaire d’exercer sa mission. Il rendra compte chaque année devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) du bilan et des perspectives de l’action de chaque ministère.

Le CNCPH devra en outre recevoir de la part des ministres, ministres délégués, secrétaires d’État et préfets tous « les projets de normes législatives et règlementaires pour avis ». Les évaluations préalables associées à ces textes devront être « bien renseignées ».

Accessibilité tous azimuts

Un sous-préfet référent handicap doit être nommé au sein de chaque préfecture. Alors que l’accessibilité des lieux est une promesse de la loi de 2005, ce sous-préfet référent devra réunir régulièrement les acteurs locaux pour garantir l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des services publics dans leurs composantes physique, téléphonique ou numérique, pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, pour garantir un accès effectif aux droits, à la participation citoyenne et accompagner les projets territoriaux.

En lien avec le secrétariat général du Comité interministériel du handicap (SGCIH) et ces sous-préfets, un délégué interministériel à l’accessibilité est chargé d’animer cette politique d’accessibilité tant au niveau des ERP que des produits et services comme l’exige la directive du 17 avril 2019.

Un bilan de l’accessibilité des sites internet publics ainsi que de l’avancement de la mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée des bâtiments (Ad’Ap) doit ainsi produit d’ici fin 2023 dans chaque ministère, accompagné d’une planification des opérations futures.

Exemplarité gouvernementale

L’ensemble de la communication gouvernementale et publique doit de même être rendue accessible, par le « Facile à lire et à comprendre », par l’interprétariat en langue des signes française et les sous-titrages. L’exemplarité gouvernementale doit s’appuyer sur la charte d’accessibilité de la communication de l’État et être portée par le schéma directeur de l’accessibilité de la communication de l’État (2).

L’objectif est que les pratiques de l’Etat en la matière deviennent un modèle inspirant pour les services publics et les collectivités locales. La circulaire demande en outre le recrutement et les parcours professionnels des personnes en situation de handicap en vue d’atteindre, dans les effectifs de l’État, le taux d’emploi de 6 % fixé par la loi.

CNH 2023

Les personnes en situation de handicap doivent en outre être associées aux concertations ainsi qu’aux solutions qui seront proposées. Le comité interministériel du handicap sera réuni deux fois par an.

En complément de ce premier « jalon », la première Ministre annonce vouloir fixer les orientations et les moyens de la politique du handicap lors de la prochaine Conférence nationale du handicap (CNH) de 2023. En attendant, c’est plutôt à une méthode incantatoire que recourt la circulaire pour l’accessibilité universelle, l’acte Il de l’école et de l’université inclusive, la mobilisation pour le plein emploi et la simplification des parcours des personnes dans l’accès aux droits et à l’offre médicosociale. Pas sûr que le CDPH s’en satisfasse…