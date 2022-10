Planification écologique : booster les actions sur l’eau pour rendre les territoires plus résilients

Pour une fois, l’eau n’est pas la grande oubliée des politiques publiques. Sécheresse oblige, le premier chantier de la planification écologique, annoncée par le gouvernement, lui est même consacré. Il a été lancé le 29 septembre à Marseille par le ministre en charge de la Transition écologique, sa secrétaire d’Etat et la ministre déléguée à la Santé. Comment ce chantier va-t-il se mettre en place, alors qu’il existe déjà de nombreux outils pour planifier la gestion de l’eau ?

La planification écologique consacrée à l’eau, qui a pour objectif d’accélérer la mise en oeuvre d’actions concrète, va-t-elle réinventer l’eau chaude ? A priori ces annonces peuvent paraître paradoxales, alors que la loi sur l’eau de 1964 a créé les agences de l’eau et les comités de bassin, dont c’est exactement le but. Chaque agence élabore ainsi son schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE). Créé par la loi sur l’eau de 1992, c’est l’outil par excellence de planification. Il sert de base pour les SAGE élaborés à l’échelle des sous bassins ...