Réseau ferroviaire : un patron limogé, des questions en suspens

Projet de loi de finances 2023

Publié le 06/10/2022 • Par Nathalie Arensonas • dans : Actu experts finances, actus experts technique, France

Le projet de loi de finances 2023 acte un effort pour les transports ferroviaires et du quotidien. Quel montant sera attribué pour le réseau ferré dont le dirigeant vient d’être limogé ? Réponse fin octobre, après l’avis du Conseil d'orientation des infrastructures. L’hypothèse d’une loi de programmation ferroviaire pluriannuelle se dessine.

Impossible depuis la réforme du rail votée en 2018 – et la reprise par l’État des 35 milliards de dette de la SNCF – de laisser filer les comptes de SNCF Réseau qui gère, entretient et commercialise les 28 000 kilomètres de lignes du réseau ferré national. La loi impose une « règle d’or » qui limite la possibilité d’endettement de SNCF Réseau, sommé de retrouver un flux de trésorerie positif en 2024 pour pouvoir financer les projets de développement.

Plus question d’avancer de l’argent aux financeurs publics ou d’engager des projets de LGV, de RER, de contournements ferroviaires, etc. promis aux élus locaux, mais jugés aujourd’hui trop chers.

SNCF Réseau est une société anonyme (et non un établissement public), et son dirigeant est mandataire social, donc juridiquement ...