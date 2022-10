Transitions : les EPL misent sur leur agilité pour aller vite

Economie

Publié le 06/10/2022 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France

Les entreprises publiques locales se posent en « couteau suisse » des transitions à venir : rénovation énergétique, développement des énergies renouvelables, aménagement foncier ou soutien à la culture. Pour aller vite, Elles misent sur l'hybridation entre sens du service public et ressources privées (financières et humaines).

+ 12,5 % : c’est la croissance du nombre d’entreprises publiques locales (EPL) dans le domaine énergétique en 2020. « Il y en a 138 aujourd’hui, essentiellement sur la production d’énergies renouvelables, expose Patrick Jarry, maire de Nanterre (Hauts de Seine) et président de la fédération des entreprises publiques locales (FEPL), lors du congrès des EPL, à Tours le 4, 5 et 6 octobre.

Parmi elles, la Société Publique Locale (SPL) Efficacité énergétique, portée par la ville de Tours et Tours métropole. « Elle a deux objets, explique Emmanuel Denis, maire (EELV) de Tours. Elle doit accompagner la rénovation des bâtiments publics via un plan pluriannuel d’investissement de 450 millions d’euros. Et elle doit soutenir la production d’énergies renouvelables, notamment avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. »

Accélérer sur les énergies renouvelables via les EPL

« Nous vivons actuellement deux chocs, résume Patrick Jarry. Les impacts du réchauffement climatique d’un côté et la hausse des coûts énergétiques de l’autre. Dans ce contexte, la création d’EPL va s’accélérer. Comment

