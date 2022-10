Etat de santé de la population : les améliorations ralentissent

Santé publique

La dernière version du grand rapport sur « L’état de santé de la population en France », publiée fin septembre, déploie son analyse autour des grands déterminants de santé et au prisme des inégalités sociales et territoriales. Les améliorations observées lors des précédentes éditions semblent cloître plus lentement qu'avant et les inégalités restent fortes.

Parmi les grands constats formulés par le rapport publié fin septembre par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère de la Santé, l’espérance de vie à la naissance continue d’augmenter mais plus lentement qu’auparavant. Certes, le vieillissement de la population se poursuit.

Au rythme actuel, la part des plus de 75 ans dans la population passera de 9% aujourd’hui à 16% en 2052. Et la mortalité, prématurée ou non, poursuit sa baisse. Mais la Covid a provoqué 95 000 décès supplémentaires de mars 2020 à décembre 2021. Et des épisodes de canicules et de grippe sont à l’origine d’une surmortalité, aussi observée dans les régions du nord et du nord-est de la France.

24 millions de malades chroniques

Certains problèmes de santé restent aussi très prégnants. Les cancers et les maladies cardiovasculaires représentent chacun plus du quart des décès et les maladies chroniques concernent 24 millions de personnes. Elles touchent d’ailleurs plus fréquemment les personnes au niveau de revenus modeste, dont l’espérance de vie est ainsi amputée.

« À partir de 35 ans, les hommes cadres vivent en moyenne 6 ans de plus que les ouvriers dans les conditions de mortalité de 2009-2013 », peut-on lire dans le rapport https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/letat-de-sante-de-la-population-en . Cette différence n’atteint « que » trois ans pour les femmes.

Sur le plan de la santé mentale, une personne de plus de 15 ans sur dix souffre de « symptômes évocateurs de troubles dépressifs » en France métropolitaine mais leur prévalence peut doubler chez les personnes ayant un niveau de vie bas. Elle est aussi deux fois plus fréquente chez les habitants des départements et régions d’outremer (DROM). L’épidémie de Covid a également eu un impact psychologique important, notamment chez les 15-24 ans et en particulier chez les femmes et les jeunes filles.

Les inégalités sociales et territoriales de santé s’expriment aussi dans l’accès aux soins et elles se conjuguent. Globalement, l’accès aux médecins généralistes a baissé de 6% en France entre 2016 et 2019 pour atteindre 3,5 consultations par habitant et par an. Surtout, il diminue davantage dans les communes les moins dotées.

En miroir, l’accessibilité géographique aux infirmiers, kinésithérapeutes et sages-femmes s’améliore. Mais 1,7 million de personnes (3% de la population) rencontrent des difficultés d’accès aux médecins généralistes, aux infirmiers libéraux et aux kinés. Les trois quarts d’entre elles vivent dans des territoires ruraux mais les autres vivent à la périphérie de grandes villes… Or, comme le soulignent les auteurs du rapport, « le risque de renoncement aux soins est accru pour les personnes les plus défavorisées » dans les zones à faible densité médicale, ce qui se traduit par des pertes de chances.

Accès aux soins : double peine

La santé des habitants est aussi globalement moins bonne dans les DROM qu’en métropole. Les femmes de ces territoires, par exemple, présentent un risque de mortalité quatre fois plus élevé que celles de métropole et la prévention des cancers y est moins répandue. Sur ce sujet, les inégalités sont aussi sociales : le recours au dépistage est plus fréquent parmi les catégories sociales aisées.

D’une manière générale, « les inégalités sociales de santé apparaissent dès avant la naissance », indique le rapport, car « les facteurs de risques pour la santé de la femme enceinte et de l’enfant à la naissance sont plus fréquents lorsque la mère est de milieu modeste ». Cette inégalité s’observe sur la prématurité, le petit poids à la naissance et le surpoids ensuite ou les troubles non corrigés de la vue…

Sur le plan des déterminants de santé, le rapport de la Drees pointe que si la consommation d’alcool diminue globalement, les alcoolisations ponctuelles importantes augmentent. Quant à la baisse de la consommation de tabac, elle semble s’être arrêtée en 2020, « dans un contexte de crise sanitaire » précisent les auteurs. Du côté de l’activité physique, 20% des habitants de France métropolitaine (et 30% de ceux des DROM) ne se déplacent jamais à pied pendant au moins dix minutes chaque semaine. Un constat relativement positif : trois habitants de métropole sur quatre mange des fruits et des légumes chaque jour. Toutefois, la surcharge pondérale concerne 45% des personnes.