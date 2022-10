Prévention des noyades : les bassins mobiles comme solution alternative

Piscines

Publié le 06/10/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Plusieurs collectivités étant privées de piscine testent les bassins mobiles. Ces structures éphémères se déploient. Elles permettent l'organisation des séances de natation scolaire. Cette solution séduit... notamment les élus chargés des finances.

« Ça faisait plus de dix ans que les enfants ne pratiquaient plus la natation scolaire » lance d’emblée Delphine Godin, directrice générale des services à Brains (Loire-Atlantique, 2 849 habitants). Les territoires non pourvus d’établissements aquatiques sont légion. C’est le cas de cette commune située à l’ouest de Nantes qui expérimente le bassin mobile en septembre et octobre. Point de mire : offrir à chaque enfant scolarisé sur la commune la possibilité d’acquérir le savoir-nager.

Sur le parking de la salle polyvalente, sous un tivoli, un bassin tubulaire de douze mètres par cinq, avec une profondeur d’un mètre trente-cinq prend place. Du CP au CM2, les élèves profitent désormais de huit séances de natation scolaire. La commune conventionne avec l’Éducation natation et Nantes natation.

Le club met à disposition le bassin. Il surveille et encadre les séances. Pas de vestiaires supplémentaires, ceux de la salle polyvalente sont utilisés. Coût de l’opération : 16 800 € en investissement, 12 000 € en fonctionnement, hors dépenses d’eau et d’électricité. Ce modèle est testé dans les communes voisines de Saint-Aignan de Grand Lieu et du Pellerin.

Une solution pour les zones carencées

« Le projet fait suite à un conseil d’école fin 2021. Les parents d’élèves et la directrice d’école ont interrogé la mairie pour que les enfants aient de nouveau accès à des séances de natation scolaire » explique Bertrand Hérault, maire de Vernon (département de la Vienne, 714 habitants).

L’école située sur la commune accueille 75 enfants de la PS au CE1. Elle est organisée en regroupement pédagogique intercommunal. «

Les enfants de Vernon ne sont pas prioritaires pour disposer de créneaux. Avec la covid, beaucoup n’ont pas eu accès à la piscine. J’ai étudié l’idée d’une structure mobile » indique l’édile. Les travaux débutent en avril 2022 avec la création d’une plateforme en enrobé sur un terrain attenant à l’école. Deux barnums protègent bassin mobile, vestiaires, sanitaires et douches. « L’agence régionale de santé nous a beaucoup aidés », convient l’élu. Le 15 juin, les enfants profitent de leur première séance de natation.

Un coût moindre

La communauté de communes du Val Marnaysien (département du Doubs, 45 communes, 14 363 habitants) expérimente le bassin mobile. Sur le territoire, aucune piscine. Une semi-remorque équipée d’un bassin et de vestiaires a animé le village de Recologne pendant trois semaines en juin. 28 élèves de CP ont bénéficié de douze séances d’une heure. Objectif : acquérir l’aisance aquatique. L’intercommunalité débourse 27 000 € pour l’occasion. Elle est soutenue par l’État, le conseil départemental, la fondation Princesse Charlène de Monaco et la ligue de natation.

« Un déplacement de cinq kilomètres pour emmener les enfants à la piscine, c’est déjà 150 € l’aller » souligne Agathe Vincent, cheffe de projet contrat relance et transition écologique.

À Brains, le syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays d’Herbauges porte un projet de construction d’un équipement aquatique. « Mais pour le moment, il n’a pas abouti pour des raisons financières. Les charges de fonctionnement sont trop importantes » explique la directrice des services. Pour Bertrand Hérault, « l’installation s’amortit, s’il y a des subventions ». Pour financer les bassins mobiles, les territoires carencés peuvent prétendre à une aide de l’agence nationale du sport dans le cadre du programme des 5 000 équipements sportifs de proximité 2022-2024.

Aucun transport

« L’avantage : il n’y a pas de transport. Donc pas de perte de temps. Les enfants restent une heure dans l’eau, par groupe de treize », détaille Delphine Godin. La classe est coupée en deux : une partie des enfants profite du bassin pendant que l’autre est encadrée par un éducateur sportif, employé par la municipalité.

Du côté de Vernon, le bassin est installé jusqu’aux vacances de la Toussaint. Deux maîtres-nageurs sont recrutés par la commune. Ils interviennent deux demi-journées par semaine. Les ATSEM préparent les groupes pour gérer les rotations dans l’eau. L’école étant à côté, il n’y a ni perte de temps, ni coût de transport. « Si nous devions nous déplacer, ce serait 4 000 € » déplore le maire. De quoi susciter la curiosité en cette période inflationniste.