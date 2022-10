PLFSS 2023 et Cour des comptes : encore 40 recommandations contre la dégradation des finances sociales

Sécurité sociale

Publié le 06/10/2022 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

La Cour des comptes appelle aux économies, notamment pour l’assurance maladie et la retraite, et s’intéresse à la sinistralité dans le secteur des personnes âgées.

Comme chaque année, la Cour des comptes publie son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale qui accompagne le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Cette année, c’est 40 recommandations qu’elle émet pour remédier à la dégradation des finances sociales.

La Cour des comptes évoque un « contexte nouveau », notamment dû aux « tensions inflationnistes résultant de la guerre en Ukraine », et engage au « redressement ». Pour son président, Pierre Moscovici, il est « impératif de mettre fin à l’accroissement continu de la dette sociale, en remettant rapidement la sécurité sociale sur un chemin effectif d’équilibre financier ».

Deux leviers de réforme : assurance maladie et retraite

Pour soutenir les « investissements importants » et la « stratégie de croissance de long terme » nécessaires à « l’innovation, l’industrie, les transitions écologiques et énergétiques », la Cour appelle à « une plus grande efficience des dépenses publiques en général et de la protection sociale en particulier, en raison du poids financier de cette dernière (813 Md€ en 2020, soit 35 % du PIB) ».

C’est dans le « domaine de l’assurance maladie ou de la retraite » qu’elle voit de bonnes « marges d’efficience », malgré « l’aggravation considérable du déficit » en 2020 due à la crise sanitaire (-39,7 milliards d’euros) et un déficit toujours élevé en 2021 (-24,4 milliards d’euros) en dépit d’un rebond de recettes.

Déficit structurel

La situation reste dégradée. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 prévoit une réduction du déficit de 6,5 milliards, à 17,8 milliards en 2022. Mais la Cour se dit « préoccupée » par la nature structurelle de ce déficit, et regrette l’absence d’un programme pluriannuel dans le texte présenté en conseil des ministres.

Plus de 13 milliards d’euros de dépenses n’ont pas été prévues par la LFSS pour 2022, à savoir l’incidence de l’augmentation des dépenses de vaccination et de tests de dépistage, ainsi qu’à titre pérenne l’extension du Ségur au 1er avril 2022, la revalorisation du point d’indice des trois fonctions publiques de 3,5 % au 1er juillet 2022 et les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat notamment l’indexation des prestations monétaires à hauteur de 4 % au 1er juillet.

Si le PLFSS pour 2023 annonce une réduction du déficit des régimes de base et du FSV à 6,8 milliards en 2023, la Cour juge ces perspectives « trop optimistes » ; elle craint un dépassement des objectifs de dépenses. Le milliard d’euros de provision Covid en 2023 (contre onze en 2022) ne lui paraît pas assez « robuste ». Elle attend ainsi un déficit plus élevé. Selon elle, il s’établirait à près de 12 milliards d’euros en 2026 après une nouvelle dégradation en 2024 et 2025.

Taux d’encadrement contre sinistralité

La Cour appelle à clarifier et simplifier les sources de financement des différentes branches de la sécurité sociale pour mieux piloter les comptes sociaux en les rendant plus lisibles. Alors qu’elle appelle également à mieux prendre en compte certains sujets (médecine de ville, imagerie médicale, radiothérapie, droits familiaux de retraite, etc.) qui mettent en évidence la nécessité d’engager des réformes, elle s’arrête sur la maîtrise des risques professionnels dans les établissements et services pour personnes âgées et personnes en situation de handicap.

Elle relève une fréquence des accidents ou des maladies trois fois supérieure à celle constatée dans les autres secteurs de l’économie. Face à cette « sinistralité hors norme, en augmentation », surtout dans le privé lucratif, elle présente un modèle selon lequel un taux moyen d’encadrement 1 ETP pour 1 résident réduirait le taux d’absentéisme de 33,2 %.

L’intégration au sein d’un regroupement – public ou privé – d’ESMS, assure-t-elle, permettrait de diminuer la fréquence d’accidents du travail et de maladies professionnelles et améliore le recrutement. Les CPOM, conclut-elle, devraient davantage « structurer une politique régionale de maîtrise du risque professionnel dans les ESMS publics et privés. »