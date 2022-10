Le conseil national de la refondation joue la carte locale

Décentralisation

Publié le 05/10/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

L’instance participative macronienne veut agir au plus près des bassins de vie. Au menu : l’école, la santé et l’emploi.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Boycotté par l’opposition et une bonne partie des syndicats lors de sa première session le 8 septembre à Marcoussis (Essonne), le Conseil national de la refondation cherche son salut dans les territoires. Selon une communication de la Premier ministre, Elisabeth Borne ce 5 octobre, l’instance participative macronienne va se déployer au plus près des citoyens. But de la manœuvre ? Faire naître des projets dans la veine du volet scolaire du plan « Marseille en Grand » discuté dans 59 écoles primaires.

Les collectivités invitées à participer à la « réinvention » de l’école

France Travail

C’est tout l’esprit des concertations lancées ce 3 octobre par le ministère de l’Education nationale. Une démarche intitulée « Notre école, faisons-là ensemble » qui compte trois chapitres : la réussite des ...

Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social, Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne