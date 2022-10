Alerte sur le renouvellement des installations d’eau et d’assainissement

Quatre ans après les Assises de l’eau, l’Union des Industries et Entreprises de l’Eau (UIE) pointe le déficit d’investissement chronique qui se creuse sur le renouvellement du patrimoine des collectivités. Sa nouvelle étude l’estime à 4,6 milliards d’euros par an.

En 2018, les Assises de l’eau avaient insisté sur l’importance d’accélérer les investissements pour le renouvellement des installations d’eau et d’assainissement. Face à cet enjeu, l’Union des Industries et Entreprises de l’Eau (UIE), qui réunit 8 syndicats professionnels des métiers du petit cycle de l’eau, a actualisé une première étude menée en 2017 sur la gestion patrimoniale. Cet état des lieux a de nouveau été confié à l’économiste spécialisée sur l’eau Maria Salvetti. Son périmètre est élargi aux enjeux financiers liés à la sécurité hydrique et il a ...