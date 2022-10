Le Centre national de la musique veut conjurer le risque de « déserts musicaux »

Spectacle vivant

Publié le 05/10/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

Auditionné par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, le 5 octobre, le président du Centre national de la musique, Jean-Philippe Thiellay a multiplié les appels aux élus pour qu’ils saisissent les opportunités proposées par l’établissement public.

« La filière musicale est face à des risques de défaillance , de rachats et de concentrations, et de déserts musicaux territoriaux », a souligné Jean-Philippe Thiellay, président du Centre national de la musique (CNM) devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. Une situation qui serait d’autant plus paradoxale que « la musique est partout dans les territoires » et que « l’essentiel de la vie musicale vient des territoires ».

« La diversité musicale repose beaucoup sur les collectivités »

Contrats de filières : le CNM « à la disposition des collectivités »

Soucieux de conjurer un tel risque, le président du CNM est revenu à plusieurs reprises sur les relations, effectives ou potentielles, de l’établissement public avec les collectivités. Avec ...

