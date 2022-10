La protection des milieux sous-marins, outil de développement de la pratique

Plongée sous-marine

Publié le 07/10/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Grâce au développement de ses actions pour la protection de la faune et de la flore sous-marines, la Fédération française d’études et de sports sous-marins attire de nouveaux pratiquants. Certaines d’entre elles impliquent une collaboration étroite avec des collectivités, pas seulement pour le financement. C’est le cas, par exemple, pour l’installation d’éco-mouillages dans les Alpes-Maritimes.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’été 2022 a été celui des records pour la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) : outre plusieurs exploits de ses athlètes, celle-ci a enregistré 50 000 baptêmes de plongée de plus qu’en juillet et août 2021 (soit une hausse 15%), 15 000 nouveaux licenciés (ils sont à présent près de 135 000 au total) et 20 000 brevets de tous niveaux passés en deux mois.

Pour ses responsables, c’est là le résultat d’actions pour le rajeunissement des effectifs de pratiquants, mais aussi d’un engagement croissant pour la protection des milieux sous-marins, un sujet auquel le public est de plus en plus sensible.

« Un plongeur est avant tout un observateur de la faune et de la flore, et les préserver est pour lui une évidence », assure Pierre Drillon, chargé de mission communication au sein de l’équipe fédérale, qui, pourtant, a jugé utile de renforcer régulièrement le module consacré à l’environnement dans les formations nécessaires aux plongeurs pour passer un « niveau ».

La FFESSM a aussi été, en 2021, la première fédération sportive à s’engager dans un plan d’action en tant que « partenaire » de l’Office français de la biodiversité (cette année celle de golf a, elle aussi, été labellisée).

« Dans ce cadre, nous avons par exemple développé deux outils facilitant la remontée d’informations sur la faune et la flore sous-marines, explique Pierre Drillon. Ces données issues de l’observation des plongeurs servent aux scientifiques, mais aussi, par exemple, pour faire enlever un filet perdu en mer par des pêcheurs et qui crée des risques pour les poissons. »

Nettoyages de rivière

Mais pour la fédération, les partenariats avec les collectivités territoriales sont également essentiels sur ce sujet de la protection des milieux. Ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes. Les usagers de la base fédérale de plongée de la Gravière, à Strasbourg, par exemple, collaborent chaque année avec l’Eurométropole pour des opérations de nettoyage des bords, mais aussi des fonds de la rivière l’Ill, dont ils remontent toutes sortes de déchets – « jusqu’à des caddies », assure Pierre Drillon.

De son côté, le comité départemental de la FFESSM pour les Alpes-Maritimes (Codep 06) collabore avec le conseil départemental de son territoire pour la mise en place d’éco-mouillages. Ces bouées d’amarrage fixes permettent « d’éviter que les plongeurs ne jettent l’ancre de leurs bateaux, explique Jean-Lou Ferretti, secrétaire général de la FFESSM et président du Codep 06. En effet, celle-ci peut tomber sur des organismes fragiles, les casser, arracher des prairies de posidonies… »

En 2016, le Codep et les services du Département ont recensé les sites naturels sous-marins susceptibles d’accueillir un éco-mouillage. Grâce à l’obtention d’un financement Feder dans le cadre du programme Interreg Marittimo (qui associe l’Italie et la France pour la protection de la Méditerranée), 26 de ces sites, répartis sur tout le littoral départemental, ont pu être équipés peu à peu jusqu’en 2021.

La subvention du Feder a assuré 85% du coût total (95 000 €), le conseil départemental finançant, dans cette enveloppe, les études d’incidence environnementale, les travaux sous-marins et la signalétique. Cette année, le conseil départemental a voté le financement, à 100 % (soit 40 000 €), de 8 nouveaux éco-mouillages. Il assure également l’entretien de toutes ces installations, sauf, dans certains cas, où celui-ci est délégué à une commune ou à un syndicat intercommunal.

Optimiser l’utilisation des éco-mouillages

Pour choisir les sites d’installation, « l’optimisation de l’utilisation a été recherchée, explique Carine Papy, vice-présidente à la jeunesse et aux sports du Conseil départemental. Nous avons ainsi voulu les installer là où la fréquentation est forte, où le relief est propice à une pratique tous niveaux, et où nous savons qu’il y a de manière importante des herbiers, posidonies et coralligènes à protéger ».

Ces bouées d’amarrage sont également utilisables par tous, notamment les plaisanciers. « Mais ceci à la condition qu’ils soient, eux aussi, signataires de la charte de bon usage qui a été élaborée et qui est disponible dans toutes les capitaineries, comme elle l’est dans tous nos clubs, précise Jean-Lou Ferretti. Celle-ci indique les bons comportements, comme ne pas jeter ses déchets à la mer, mais elle permet aussi d’expliquer aux usagers occasionnels de la mer sa fragilité, les risques encourus par les posidonies, etc. »

Également moniteur et directeur de plongée, il assure que, grâce à cela, « les relations entre plongeurs et plaisanciers sont même meilleures maintenant ».

Transversalité

Une expérience qui inspire d’autres territoires en France : selon la FFESSM, des concertations associant les clubs ou comités départementaux et les collectivités sont en cours pour l’installation d’éco-mouillages à Banyuls, à Cerbère, en Bretagne…

Quant au conseil départemental des Alpes-Maritimes – où, selon Carine Papy, les directions des sports, des affaires maritimes et de la protection de l’environnement travaillent « dans une grande transversalité » -, il s’apprête à voter un Plan Méditerranée 2023-2027 qui prévoit 8 M€ d’investissements pour le milieu marin, dont le développement d’autres équipements pour les sports nautiques et un volet sur l’éducation et la sensibilisation.