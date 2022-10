Les villes moyennes continuent leur transition

Aménagement du territoire

Publié le 05/10/2022 • Par Sophie Le Renard • dans : France

La Fabrique de la cité a organisé les Rencontres des villes moyennes les 28 et 29 septembre 2022, à Saint-Dizier. Élus et chercheurs ont évoqué les différents enjeux auxquels sont confrontés ces territoires tant en matière de réindustrialisation, de mobilité, de développement économique ou de gestion de leurs friches.

L’attractivité des villes moyennes mais aussi la qualité de leur cadre de vie ou encore leur possible réindustrialisation à l’heure de la transition écologique, tels étaient les thèmes abordés lors de la troisième édition des Rencontres des villes moyennes, qui se sont tenues à Saint-Dizier (26 300 hab., Haute-Marne) les 28 et 29 septembre. Cette manifestation était organisée par la Fabrique de la cité, think tank de prospective urbaine du groupe Vinci.

Tisser des alliances

« Notre ville a souffert. Nous sommes un territoire enclavé qui a subi une désindustrialisation importante et un abandon de l’Etat. Nous avons vécu une forte mobilisation des Gilets jaunes et le Rassemblement national a remporté les deux circonscriptions du département, aux dernières législatives. Mais il y a un point de ...