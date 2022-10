« Le ZAN, c’est un pavé dans la mare »

Replay - Forum Habitat, Climat et Territoires

Par Romain Mazon • dans : France

Marjolaine Meynier-Millefert, député de l'Isère, vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, donne des conseils et des perspectives quant à la mise en œuvre du ZAN, en clôture du premier forum Habitat, climat et territoire organisé par la Gazette des communes.

« Il y a 5 ans, on ne parlait de ZAN, on ne parlait pas, de manière aussi massive, de rénovation énergétique des bâtiments. La prise de conscience est donc considérable, et me rassure sur le fait que dans 5 ans, ces sujets, et le ZAN au premier chef, seront dans le langage commun. Et n’oublions pas que nous avons des années pour agir, car le ZAN, c’est à horizon 2050 ! Mais ça ne fonctionnera que si la planification écologique voulue par le législateur implique les acteurs qui la mettront en œuvre, et qu’un dialogue permette de contractualiser sur qui fait quoi », avertit la députée Marjolaine Meynier-Millefert, député de l’Isère, vice-présidente de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale.

Voir ou revoir l’interview

