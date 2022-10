Personnes âgées : bronca à la Fnadepa

Autonomie

La Fédération nationale professionnelle des directeurs d’établissements et de services pour personnes âgées (Fnadepa) mobilise 18 300 personnes pour une loi Grand âge.

Après l’action « Qui prend soin de nous » du 28 septembre menée par huit fédérations du secteur social et médico-social non lucratif sur le manque de personnel, c’était au tour de la Fnadepa, mardi 4 octobre, de mobiliser son réseau autour du slogan « Les vieux méritent mieux ».

Pour étayer le « coup de colère » et le « cri du cœur » des 18 300 professionnels, personnes âgées, familles et bénévoles connectés autour de Jean-Pierre Riso, président, Annabelle Vêques, la directrice, a présenté les résultats d’une enquête flash réalisée auprès de ses adhérents entre le 14 et le 19 septembre.

Entrées gelées…

Les constats sont plus graves qu’attendu. Parmi les 344 structures répondantes (81,5 % d’Ehpad, 16 % de résidences autonomie et 10,5 % de services à domicile), 46 % avouent fonctionner « en mode dégradé » faute de personnel. Un quart d’entre eux gèlent les entrées afin de, seulement, conserver « la qualité la plus tenable possible », exprime Annabelle Vêques. Un tiers des services à domicile n’honorent leurs plans d’aide des bénéficiaires de l’APA à domicile qu’à hauteur de 70 ou 80 % des préconisations. Toujours faute de personnel.

De plus si la crise des vocations des aides-soignants, infirmiers, AMP, AES et ASH est patente, si les personnels changent de voie, l’enquête de la Fnadepa tire la sonnette d’alarme sur le « blues des directeurs » : 43 % d’entre eux envisagent de « quitter leurs métiers à court et moyen terme ».

… alertes « inflation »

Mais ce qui inquiètent encore plus le président et la directrice de la Fnadepa, ce sont les questions de financement. Déjà fragilisée par des revalorisations Ségur mal compensées par les pouvoirs publics (78 % des répondants ont une insuffisance de financement de 112 000 euros en moyenne, soit l’équivalent de quatre postes non financés), la situation financière est rendue particulièrement difficile par l’inflation.

De 14 % en moyenne dans les établissements et services pour personnes âgées, elle est tirée par les augmentations de prix de l’énergie (+ 52 % pour le gaz et + 54 % pour l’électricité, en moyenne) et des denrées alimentaires (+ 11 %, en moyenne). Or cette augmentation vertigineuse des prix ne peut pas être compensée par une augmentation des tarifs d’hébergement, la plupart des départements en ayant fixé l’évolution à un taux de moins de 2 % (pour 92 % des répondants), explique Annabelle Vêques.

Ainsi la situation budgétaire des établissements et des services à domicile sera-t-elle « catastrophique » fin 2022. 85 % des répondants annoncent un déficit qui « mettra en péril la survie de leurs structures ».

#UrgenceGrandÂge

Pour pallier ce marasme annoncé et quinze ans d’attentisme, la fédération regroupe en « dix points d’urgence » – après ses 25 propositions pour réformer durablement l’accompagnement des personnes âgées de mai 2021 – les mesures d’action immédiate à mener, réclamant « dans les plus brefs délais un projet de loi Grand âge ». Sous l’hashtag, #UrgenceGrandÂge, la fédération exige notamment :

– un plan Marshall d’attractivité des métiers du grand âge avec 20 000 recrutements par an pendant cinq ans (et non les très insuffisants 3 000 postes annoncés dans le PLFSS pour 2023) ;

– un bouclier « énergie » pour les ESMS afin de les protéger du risque de cessation de paiement ;

– une décision sur les propositions du rapport Vachey en matière de sources de financement des dix milliards d’euros nécessaires d’ici 2030 (allongement de la durée du travail, augmentation de la CSG, taxe sur les successions, 2e journée de solidarité, contributions des employeurs, assurance individuelle, etc.).

Mobilisation militante … et collective

Jean-Pierre Riso avertit : « Nous n’entendons pas en rester là » si le gouvernement poursuit dans sa « forme de moquerie ». « La loi Grand âge est d’une nécessité absolue », considère-t-il, annonçant « des méthodes nouvelles mises en œuvre pour attirer l’attention des politiques ».

« Descendre dans la rue avec les vieux » n’est plus inenvisageable. Annabelle Vêques parle de « gilets gris », en référence aux gilets jaunes : « le défi collectif est de mobiliser la société civile », gronde-t-elle.

On sent que, désormais, c’en est assez et que cette fédération, traditionnellement tranquille et qui parle avec le ministère, va changer de braquet. D’ailleurs elle ne déploiera pas son énergie dans le cadre de la énième « consultation nationale » et de la « feuille de route du bien vieillir », annoncées par Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées. Cela suffira-t-il ?