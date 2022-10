En 2021, le nombre de cambriolages augmente légèrement

Indicateurs

Publié le 07/10/2022 • Par Jérémy Fichaux

Si les cambriolages ont augmenté en 2021, leur nombre reste bien inférieur à celui de 2016.

Caméras de vidéosurveillance, voisins vigilants et solidaires… Les dispositifs sont nombreux pour se prémunir des cambriolages. En 2021, leur nombre connaît un léger rebond comparé à 2020, selon les données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure.

En 2016, le nombre de cambriolages s’élevait à 241 216. Cinq ans plus tard, ces délits s’élèvent à 186 324, soit une baisse de 22,8 %. La crise sanitaire, avec ses confinements et couvre-feux, a entraîné une réduction importante de près de 50 000 intrusions comparée aux années précédentes.

Le télétravail serait-il un nouveau moyen dissuasif aux cambriolages ? Dans tous les cas, après 2019 et l’instauration plus naturelle de cette façon de travailler, le nombre de délits de ce genre a fortement chuté. Certaines collectivités ont fait le choix de la prévention, comme l’indique La Dépêche. À l’image de Fleurance (Gers), où les citoyens reçoivent des consignes afin de limiter et de se défendre face aux tentatives de cambriolage. Prévenir semble déjà être un moyen d’agir.

