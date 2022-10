France Urbaine dévoile sa task force parlementaire

Association d'élus

Publié le 05/10/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Le cercle des élus des grandes agglomérations veut affermir ses liens avec l’Assemblée nationale et le Sénat. Gros plan sur une stratégie d’influence qui ne passe pas par LFI et encore moins par le RN.

C’est un casting millimétré destiné à maintenir la force de frappe des grandes villes et de leurs voisines au Parlement. Le groupe de 28 parlementaires associés créé par France Urbaine regroupe des députés et sénateurs proches des vainqueurs des scrutins municipaux et intercommunaux. Un club destiné à amortir le choc de la fin des parlementaires-maires depuis 2017. Ce cercle rencontrera trois fois par an les dirigeants de France Urbaine. Plein feu sur les membres de ce nouveau cénacle.

A Nice, le patron néo-macroniste de la ville et de la métropole Christian Estrosi pourra compter sur l’appui de son ancienne épouse, la sénatrice LR Dominique Estrosi-Sassone et Philippe Pradal qui lui avait succédé un temps à la mairie quand il était empêché par la loi sur le cumul des mandats.

