Déploiement de la fibre : un inventaire en open data des poteaux électriques

Publié le 05/10/2022 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

La localisation des points d’appuis aériens est loin d’être suffisamment cartographiée. Un vaste chantier de recensement a été lancé en 2021 via une convention de partage de données et de référencement entre l’association Open Street Map et l’opérateur Enedis. Environ un million de poteaux ont pu ainsi être géolocalisés.