Factures d’énergie : toutes les collectivités seront aidées

énergie

Publié le 05/10/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, Actualité Club finances, actus experts technique, France

Ministère de l'Economie et des finances

C'est une nouvelle importante pour les collectivités qui ne bénéficiaient actuellement pas du bouclier tarifaire : le gouvernement s'est engagé, ce mercredi 5 octobre, à voler à leur secours. Il va pour cela utiliser la manne des recettes liées à la taxe sur les surprofits des énergéticiens, qui servira également à venir en aide aux entreprises.

C’est à Bercy que le gouvernement a présenté son plan pour venir en aide aux entreprises qui ne sont pas couvertes par le bouclier tarifaire (qui a limité la hausse du prix de l’électricité et du gaz à 4% en 2022 et 15% en 2023 pour 1,5 million de très petites entreprises). Mais le ministre de l’Économie et des finances a bien précisé que ces nouvelles mesures bénéficieraient également aux collectivités territoriales « qui rencontrent actuellement des difficultés ». Rappelons que les communes de moins de 2000 habitants ou de moins 10 agents salariés bénéficient déjà des tarifs de ventes régulés (TRV), ce qui représentent 22 000 communes sur un total de quelques 35 000 communes.

Une nouvelle manne de 5 à 7 milliards d’euros

Après avoir réuni ce mercredi 5 octobre tous les ...