Inflation : les collectivités mettent la main à la poche pour aider les familles

Politique tarifaire

Publié le 17/10/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France

Malgré la flambée des prix, certaines collectivités conservent leurs politiques tarifaires, maintiennent le niveau de services. D'autres vont plus loin et déploient de nouvelles aides pour soutenir les familles. Objectif : tendre vers l'équité d'accès aux services éducatifs.

Absorber la hausse des prix sans augmenter les tarifs pour les familles : un vrai casse-tête. Nombreuses sont aussi les collectivités à vouloir conserver les services déjà proposés, à vouloir ne pas faire peser le poids de l’inflation sur l’usager. Dans une enquête publiée en 2017 sur la restauration et l’architecture scolaires, le conseil national d’évaluation du système scolaire souligne que « les élèves d’origine sociale défavorisée déjeunent moins souvent à la cantine et ce, particulièrement dans les collèges de l’éducation prioritaire ».

L’accès à la restauration n’est qu’un exemple et les inégalités sociales pourraient se creuser davantage avec l’inflation. Pour enrayer cette dégradation, de nouveaux services voient le jour. De la modification de la politique tarifaire au prêt de ressources pédagogiques aux élèves, idées et actions ne manquent pas.

Tarification solidaire des repas

À Lys-Haut-Layon (département du Maine-et-Loire, 7 789 habitants), depuis septembre, la cantine est à 1 € pour les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1 000 €. Le résultat est sans appel, « dans ce territoire ouvrier où les salaires sont assez bas, environ 50 % des familles bénéficient de ce tarif » résume Médérick Thomas, maire.

Le repas coûte à la mairie 7,09 €. « Avant, il était facturé 3,50 €, pour tous. Pour les familles bénéficiant du tarif à 1 €, c’est un gain de 374 € par an et par enfant. On a augmenté les tarifs de 5 % pour les autres familles, ce qui représente une hausse de 14 € par an » détaille le maire.

Le dispositif « cantine à 1 € » bénéfice d’une aide de l’État : 3 € par repas facturé. « Ce serait dommage de ne pas pouvoir en faire profiter les familles car certaines sont dans l’incapacité de payer » note l’édile.

La commune signe une convention avec l’État, pour trois ans. « Si l’aide n’est pas reconduite, nous pensons maintenir une politique tarifaire sociale tout en faisant évoluer les tarifs » complète l’élu. En Loire-Atlantique, chaque collège fixe le tarif d’un repas en respectant le seuil déterminé par la collectivité. Pour permettre à plus d’enfants de déjeuner au collège et de bien se nourrir, le conseil départemental étudie, pour septembre 2023, la mise en place d’une tarification solidaire, en fonction des ressources des familles.

Nouvel échelon de bourse

« Depuis plus de cinq ans, nous avions fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire et de l’hébergement. Mais, nous arrivons à un seuil plafond. Les gestionnaires de lycée et chefs de cuisine nous alertent car nous voulons atteindre 75 % de produits bios et/ou locaux d’ici 2028 », déclare Océane Charret-Godard, vice-présidente en charge des lycées, de l’offre de formation, de l’apprentissage et de l’orientation à la Région Bourgogne-France-Comté.

En janvier 2023, les tarifs augmentent de 5 %. « Pour neutraliser cette hausse, nous avons ajouté un nouvel échelon pour les familles non boursières dont les revenus se trouvent légèrement au-dessus des seuils des bourses » annonce l’élue. « Par un mécanisme supplémentaire, nous pouvons aider 3 000 nouvelles familles. Ce dispositif est conçu, pris en charge et géré par la région » souligne Louis Lefèvre, directeur des lycées.

Protections périodiques gratuites

En 2019, un sondage de l’institut IFOP, commandé par l’association Dons Solidaires, sur la précarité hygiénique, estime que huit pourcents des Françaises sont concernées par le manque de protections hygiéniques. Dès 2020, le département de Loire-Atlantique teste dans les collèges les distributeurs de serviettes périodiques. Ce sont des produits de première nécessité qui représente un coût pour la famille.

En 2022, chaque collège du département est équipé de deux distributeurs en accès libre installés dans les sanitaires des filles ou à l’infirmerie. Budget de l’action : 500 000 €, comprenant également la fourniture des protections périodiques et des kits premières règles pour les élèves de sixième.

Aides à l’équipement

Le conseil départemental de Loire-Atlantique distribue tous les ans aux élèves de sixième un dictionnaire. En 2022, il dote en ordinateurs portables 400 collégiens boursiers en classe de troisième, issus de huit collèges publics. Finalités : diminuer la fracture numérique pour les familles ne pouvant pas acquérir l’outil et ne pas pénaliser les jeunes.

La collectivité octroie le matériel informatique pour la durée de la scolarité du collégien. En cours d’expérimentation, cette offre est amenée à s’étendre en 2023 dans tous les établissements pour les classes de quatrième et troisième puis en 2024 pour les élèves de sixième et cinquième. 13 000 collégiens pourraient en bénéficier.

De son côté, la région Bourgogne-France-Comté poursuit le prêt d’ordinateurs portables pour les jeunes qui en ont le plus besoin. Après 4 000 ordinateurs alloués en 2021-2022, la région étend ce dispositif aux élèves en BTS et aux internes depuis septembre 2022. L’opération est financée à 80 % par le fond européen de développement régional.

Mobilisées sur de nombreux fronts, les collectivités vont-elles encore pouvoir multiplier les actions pour aider les familles ?