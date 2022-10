Zoom sur les métiers de 2030

Emploi

Publié le 06/10/2022 • Par Christine Cathiard • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Le rapport "Les Métiers en 2030", de France Stratégie et la Dares, dresse un panorama chiffré des perspectives à l’horizon 2030 intégrant à la fois les grandes tendances observées par le passé et les évolutions attendues sur les plans démographiques, économiques, technologiques et environnementaux. Instructif pour la fonction publique.

Dans ce rapport (1) publié en mars dernier et dont il est prévu une déclinaison régionale, une évidence : l’informatique est et va être pourvoyeuse d’emplois. De plus en plus.

Les métiers en plus forte expansion entre 2019 et 2030

Mais la plus grande partie des postes à pourvoir sont des postes laissés vacants par les seniors qui quittent le marché du travail en fin de carrière. Ainsi, il y aurait au cours des dix prochaines années plus de postes d’enseignants à pourvoir que de postes d’ingénieurs en informatique : si c’est un des métiers dont les effectifs augmenteraient le plus, il y aurait peu de départs à la retraite au cours de la période 2019-2030.

Les métiers comptant le plus de postes à pourvoir dans le scénario de référence entre 2019 et 2030

Pour mémoire, selon le baromètre RH « La Gazette »- Randstadt de 2022, les filières techniques (66 %) et administrative (60%) devraient voir dans les prochains mois une augmentation de leurs effectifs, suivies par la filière animation. Une autre enquête, le baromètre HoRHizons 2022, évoque lui aussi des perspectives de recrutement essentiellement dans les services techniques, mais aussi les fonctions support et les domaines de l’enfance, éducation jeunesse.

Santé : 400 000 emplois de plus

Avec une croissance de 13 % entre 2019 et 2030, le secteur de la santé est en première ligne. Aux côtés de celui de l’éducation, de l’action sociale et des services à la personne (activités des ménages en tant qu’employeurs), ce sont 450 000 emplois qui devraient être créés d’ici 2030 (plus de 400 000 pour la santé et le médico-social). Ils s’ajouteront aux 6 millions de postes aujourd’hui occupés dans ces activités.

Le rapport précise que ces secteurs seront, comme ces dix dernières années, confrontés à une tension entre, d’une part, la politique de maîtrise des dépenses publiques et, d’autre part, la montée en puissance de besoins structurels. L’enseignement devrait se stabiliser tandis que les services généraux de l’administration perdraient 70 000 emplois dans la décennie à venir.

Déséquilibres potentiels

« Si pour chaque métier, on confronte les besoins de recrutement des employeurs en 2030 avec le vivier potentiel de jeunes qui y débuteraient, on peut mettre en évidence des déséquilibres » offre/demande, explique le rapport. Les experts ont réparti les métiers en quatre catégories :

« Les métiers attractifs »: nouveaux, ils attirent les jeunes diplômés (peu de départs en retraite en vue)

« Les métiers de première expérience » , considérés comme des tremplins, occupés peu de temps ;

« Les métiers de seconde partie de carrière » qui cumuleraient départs en fin de carrière nombreux et faible arrivée de débutants ;

« Les métiers qui ont du mal à attirer » pour lesquels l’arrivée de jeunes entrants ne compenserait pas les départs en fin de carrière d’où des difficultés de recrutement quasi certaines. Les secrétaires de mairie trouvent leur place, par exemple, dans cette catégorie.

Les métiers où les déséquilibres potentiels sont les plus importants (positifs) en valeur absolue dans le scénario de référence entre 2019 et 2030.



Lors du congrès de la FNCDG , France Stratégies avait davantage détaillé ces résultats pour la FPT :

Agents d’entretien, aides à domicile, assistantes maternelles et professions intermédiaires administratives font partie des métiers de la FPT qui devraient connaitre les plus forts déséquilibres.

Numérique et impacts dans la FPT

Comme une évidence, les métiers du numérique vont recruter dans le public comme dans le privé (600 000 emplois créés) à l’aune de 2030 : besoins en terme de dématérialisation, de cybersécurité, robotisation des tâches, gestion des données (data) des collectivités… Les ingénieurs ne manqueront pas de travail, et les collectivités risquent encore de peiner à les recruter face à la forte concurrence du privé.

Une étude du CNFPT publiée fin 2021 prévoyait en effet que les 241 métiers de la FPT allaient être impactés par la transition numérique, avec, à la clé, des activités « émergentes » :

• les activités assistées par le numérique (pilotage, gestion, intervention…) ;

• l’analyse de données ;

• l’assistance mutualisée au sein de plateformes de services ;

• la prévision en lien à l’usage de logiciels prédictifs et de systèmes d’information décisionnels ;

• les télé-activités (accueil, téléconsultation médicale, activités d’enseignement et d’animation à distance, télécontrôle…) ;

• la relation multicanale avec les usagers ;

• le « design de service » découlant de la nécessité, sous l’effet de la transition numérique, de mettre au point de nouveaux services et interfaces utilisateurs.

Les métiers de la FPT en 2022

Selon le 11e panorama de l’emploi territorial, de la FNCDG et de l’ANDCDG, les métiers qui recrutent en 2022 sont, dans l’ordre :

Chargé de la propreté des locaux

Animateur enfance-jeunesse

Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant

Enseignant artistique

Animateur éducatif accompagnement périscolaire

Assistant de gestion administrative

Agent de restauration

Assistant éducatif petite enfance

Notons que le métier d’agent d’entretien se maintient en tête, alors que celui d’Assistant de gestion administrative poursuit sa descente dans le classement. Les métiers qualifiés « en tension » en 2020 étaient ceux de secrétaire de mairie, animateur jeunesse, assistant de gestion administrative, agent d’entretien, enseignant artistique, agent de service polyvalent en milieu rural, policier municipal, DGS.

