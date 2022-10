RSA contre activité : les départements dans le flou

Social

De quinze à vingt heures d’activités d’insertion pour conserver le RSA : l’expérimentation devrait être lancée prochainement dans quelques départements. Mais les zones d’ombre n’ont pas été éclaircies par le gouvernement.

Chiffres-clés 10,5 Md€ ont été dépensés, en 2021, par les départements pour verser le revenu de solidarité active (RSA). Un chiffre stable par rapport à 2020, avec une baisse de 0,8 % de la dépense.

En mars, alors candidat pour sa réélection, ­Emmanuel ­Macron s’était engagé à revoir l’accès au revenu de solidarité active ( RSA ). « Il y aura, dans cette réforme, l’obligation de consacrer quinze à vingt heures par semaine à une activité permettant d’aller vers l’insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit ­d’emploi », avait-il déclaré. L’heure est désormais à la mise en application.

Une expérimentation doit être lancée, « dès ­l’automne », selon le ministre du Travail, du plein-emploi et de l’insertion, ­Olivier ­Dussopt. Une dizaine de territoires seront désignés pour mettre en place les contreparties à l’allocation. Mais le ministère demeure avare de précisions sur le déploiement et le contenu de l’expérimentation.

Plusieurs départements se sont dits intéressés pour s’engager au côté de l’Etat afin de se lancer dans l’aventure. Mais quand ? Pour qui ? Dans quelles conditions ? Les questions restent, pour l’instant, sans réponse. « C’est pour cette raison que je me suis porté candidat pour l’expérimentation, explique ­François ­Durovray, président [LR] du conseil départemental de ­l’Essonne. J’espère que l’on pourra construire avec l’Etat. Je veux dire au gouvernement ce que je souhaite ouvrir comme cases. Le dispositif doit être large, et ne pas seulement proposer des heures de bénévolat, car les situations des personnes bénéficiaires du RSA sont très différentes. »

Travail ou non ?

Pour le président de l’Essonne, la priorité consiste à trouver un travail aux allocataires. « Il faut leur remettre le pied à l’étrier, quinze à vingt heures de travail, ce n’est pas un temps plein. Cela permet à la personne de reprendre confiance et à l’entreprise d’être plus sereine, car les clichés sur les allocataires du RSA sont nombreux. Il s’agit d’un système gagnant-gagnant. »

Pourtant, après les critiques et les dénonciations de « travail forcé » par une partie de la gauche et des associations, le gouvernement ne parle plus de travail, ni même de stage. Devant les députés de la commission des affaires sociales, le 13 septembre, ­Olivier ­Dussopt s’est ainsi contenté de l’expression « accompagnement intensif » pour désigner les heures à effectuer par les bénéficiaires. Son collègue du gouvernement, le ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, ­Jean-Christophe ­Combe, indique, de son côté, que la mesure vient combler un manque. « Aujourd’hui, 20 % des bénéficiaires du RSA ne sont pas du tout accompagnés et seulement 43 % ont signé un contrat d’engagement réciproque avec le département », rappelle-t-il, jetant ainsi une pierre dans le jardin des départements, qui ont la charge de l’insertion.

La proposition fait tout de même bondir les associations qui suivent les plus précaires. « Avec les quinze à vingt heures de bénévolat, on montre que l’on ne fait absolument pas confiance aux plus pauvres. Ce sont déjà les seuls pour qui les services sociaux surveillent les comptes en banque, s’insurge, par exemple, la ­présidente d’ATD Quart Monde, Marie-Aleth ­Grard. Il faut arrêter de monter les gens les uns contre les autres. »

Une mesure « marketing »

Pour les départements, si ce n’est que de l’insertion, cela risque d’être du « marketing », puisque redondant avec l’action déjà mise en œuvre dans les territoires. Depuis le lancement de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, en 2018, surtout, avec la contractualisation avec l’Etat pour la quasi-­totalité des conseils départementaux, des efforts ont été réalisés sur l’accompagnement des bénéficiaires. Ainsi, ces dépenses ont augmenté de 3,7 % entre 2020 et 2021. De même, dans les départements dont le financement du RSA est repris en partie par l’Etat, comme la Seine-Saint-Denis ou les Pyrénées-­Orientales, une part significative des économies ­réalisées doit aller vers l’insertion des allocataires.

La situation n’est cependant pas idyllique : la hausse récente des dépenses d’insertion ne compense pas la forte baisse des années précédentes. Sur la période 2017-2021, la réduction était de 16,4 % ! L’Etat veut donc que les conseils départementaux en fassent plus. ­Au-delà de l’expérimentation, le suivi des allocataires du RSA doit être intégré au futur « France Travail », qui doit remplacer d’ici à la fin du quinquennat Pôle emploi. « Il ne faut pas que cela devienne un machin supplémentaire », met en garde ­François ­Sauvadet, président (UDI) du conseil départemental de la Côte-d’Or et de Départements de France. L’élu refuse notamment « une remise en cause du travail que font au quotidien nos travailleurs sociaux ».

Des travailleurs sociaux qui manquent, néanmoins, de plus en plus souvent dans les départements. ­François ­Durovray reconnaît que, pour aller plus loin dans l’accompagnement des allocataires, il faudrait recruter. « Mais pas seulement des travailleurs sociaux, des personnes avec d’autres profils sont nécessaires. Par exemple, pour les postes de coachs “emploi”, nous avons recruté des personnes issues de services RH du privé ou de Pôle emploi », relate le président de l’Essonne.

Une automatisation qui fait peur

D’autant que le nombre de bénéficiaires pourrait augmenter avec l’autre volet de la réforme du RSA : la solidarité à la source, elle aussi prônée par ­Emmanuel ­Macron lors de la campagne présidentielle. Le ­versement automatique des prestations n’est pas l’objectif, a précisé ­Jean-Christophe ­Combe, ­courant septembre. « D’ici à deux ans », les allocataires potentiels du RSA, mais aussi de la prime d’activité et des aides personnalisées au logement ( APL ), recevront des documents préremplis qu’ils n’auront plus qu’à signer et à renvoyer pour recevoir les aides, sur le modèle des déclarations d’impôts.

Dans un deuxième temps, « pour la fin du mandat » espère le ministre, les ressources prises en compte pour calculer les différentes aides seront harmonisées afin de simplifier le ­système. Pas question, cependant, de relancer l’idée du précédent quinquennat d’un revenu universel d’activité. « Je ne suis pas pour une fusion des aides car il est important que l’on ait une visibilité de ce à quoi elles se rapportent. Le RSA est une aide socle, les APL sont là pour le logement, la prime d’activité est un soutien à l’emploi », ­argumente ­Jean-Christophe ­Combe. De même, il ne veut pas d’ouverture du RSA aux 18-25 ans.

Néanmoins, le nombre de bénéficiaires devrait augmenter : le non-recours à l’allocation étant estimé à 30 %, intégrer ces personnes aurait donc un coût significatif sur le budget. Ce volet est « une vraie interrogation », pour le président de Départements de France. « Il y a un véritable risque de séparer l’accès aux droits des devoirs de l’insertion », met-il en garde. D’autant que le ministre ne veut pas s’avancer sur le ­financement de ces allocataires supplémentaires. « Cela fera l’objet de discussions avec les conseils départementaux, dans le cadre de la refondation des relations entre l’Etat et les départements », ­botte-t-il en touche. Pas de quoi rassurer les ­collectivités.

Renationalisation du financement : la Seine-Saint-Denis mise sur l’insertion Depuis janvier, la Seine-Saint-Denis expérimente la « ­renationalisation » du RSA. En réalité, il s’agit d’une compensation par l’Etat de la hausse des coûts départementaux liés à l’allocation. La facture pour le territoire, qui compte 100 000 bénéficiaires du RSA, est bloquée à 520 millions d’euros annuels, ce qui permet à la collectivité ­d’économiser entre 50 et 70 millions d’euros au titre du RSA, dès cette année. En contrepartie, le département revoit la gouvernance de l’accompagnement des personnes concernées, investit le champ de l’insertion professionnelle, recrute des conseillers… « Nous souhaitons un accompagnement tourné vers l’activité. Pour ce faire, il faut des stages, des immersions dans les entreprises, que les structures de l’insertion par l’activité économique précisément connaissent bien », observe ­Anne-Sophie ­Casteigt, directrice « emploi, insertion, attractivité territoriale » du conseil départemental. Recentralisation du RSA : le 93 revoit l’accompagnement des bénéficiaires