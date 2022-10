La responsabilité de la collectivité recherchée pour la collision entre un automobiliste et un cycliste

Responsabilité

Publié le 05/10/2022 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence, Jurisprudence prévention-sécurité

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dans cette commune, un automobiliste est entré en collision avec un cycliste, au niveau de l’intersection de la voie communale et d’une piste cyclable. L’assureur du véhicule a versé des indemnités transactionnelles au cycliste, victime directe, et aux membres de sa famille, victimes par ricochet. Il a demandé au tribunal administratif de condamner la commune, propriétaire de la route, et la communauté de communes, gestionnaire de la piste cyclable, à lui verser, chacune, une somme de 876 788,63 euros correspondant à 50 % du montant total des sommes versées. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Le juge rappelle que la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public doit apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

Ici, à la date à laquelle est survenu l’accident en cause, l’intersection entre la route et la piste cyclable n’était pas signalée. Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, et ainsi que cela résulte d’ailleurs des clichés photographiques annexés au constat d’huissier, ce carrefour, dont la présence n’était pas masquée par la végétation environnante, était parfaitement visible pour une personne normalement attentive compte tenu du caractère rectiligne des deux voies.

Le juge souligne qu’en admettant même que la densité de la végétation aurait amoindri la visibilité aux abords immédiats de l’intersection, il appartenait alors aux usagers tant de la voie communale que de la piste cyclable de faire preuve d’une vigilance accrue avant de franchir cette intersection. Dans ces conditions, et alors même qu’un dispositif de signalisation du carrefour a été mis en place après l’accident en cause, l’absence d’un tel dispositif ne révèle pas un défaut d’entretien normal des voies.

Ensuite, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.

Mais la victime de l’accident avait la qualité d’usager de la piste cyclable, et non de tiers par rapport à cette voie. La société d’assurance n’est dès lors pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de la communauté de communes, gestionnaire de cette piste cyclable, serait engagée sur le fondement de ces principes.