Dépenses pour l’éducation : la part des collectivités en légère baisse

Education

Publié le 10/10/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Selon Repères et références statistiques 2022, la part des collectivités dans le financement des dépenses pour l’éducation baisse depuis 2015.

Selon la dernière édition de Repères et références statistiques, la publication des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche, la France a consacré 160,6 milliards d’euros (1) à sa dépense intérieure d’éducation (DIE) en 2020, soit 7% du PIB. Une augmentation de 0,3 points par rapport à 2019 qui s’explique surtout par la baisse du PIB en temps de covid, plutôt que par l’augmentation des dépenses d’éducation.

La part de la DIE consacrée à l’enseignement du premier degré s’élève à 29,3% en 2020, en hausse de plus de 2 points depuis 2010, tandis que celle du second degré baisse de presque 3 points sur la même période. Un rééquilibrage qui s’explique par la priorité donnée au premier degré par le gouvernement depuis 2017.

Le financement des collectivités en perte de vitesse

L’État est le premier financeur de la dépense pour l’éducation. Il en assure 56,3% en 2020. On notera que la part des collectivités territoriales, deuxième financeur de la DIE devant les ménages et les entreprises, décroit depuis 2015. Elle était de 23,8% en 2015, de 23,1 % en 2019, et ne s’élève plus en 2020 qu’à 22,3%.

Le premier degré au top des dépenses des collectivités

En 2020, les collectivités consacrent 12,64 milliards d’euros pour le premier degré, 10,1 milliards d’euros pour le second degré et 2,5 milliards d’euros pour l’enseignement supérieur. La restauration et l’hébergement représentent quant à eux une dépense de plus de 4 milliards d’euros pour les collectivités (contre 1,9 milliards pour l’État), et le transport scolaire, près de deux milliards d’euros. Elles dédient également 12 millions d’euros à la médecine scolaire (contre 21 en 2015), et 13 millions d’euros à l’orientation.

En 2020, les écoles maternelles et élémentaires du secteur public ont bénéficié d’un financement de 40,9 milliards d’euros, financés à 37,3% par les collectivités territoriales. Au total, le privé subventionné a reçu 21,4 milliards d’euros, financé à 41% par l’État, et à 12,8% par les collectivités territoriales. On notera néanmoins que ces dernières contribuent à plus de 21% au financement des établissements privés subventionnés du premier degré.

Les écoliers, toujours moins bien lotis

Si l’on se place du point de vue de l’élève, c’est celui du premier degré qui coute le moins à la nation, avec une dépense par élève de 7 080 euros en préélémentaire et de 6 920 euros en élémentaire, contre 11 140 euros pour un lycéen, 14 220 euros pour un étudiant en section de technicien supérieur (STS), ou encore 15 730 euros pour un étudiant de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE).

Toujours moins d’écoles

Enfin, il est intéressant de noter que le regroupement des écoles se poursuit en 2021, avec 370 écoles de moins par rapport à la rentrée 2020. Cette baisse s’explique « en grande partie par des regroupements administratifs d’écoles, notamment d’écoles maternelles et élémentaires géographiquement très proches, afin de former une école primaire », peut-on lire dans l’étude. Au total, la France compte 48 600 écoles dans le premier degré public et privé sous contrat, soit 1 580 de moins depuis 2017. Ce sont surtout les écoles publiques qui subissent cette tendance avec – 3,4% d’écoles depuis 2017 contre – 1,8% pour les écoles privées sous contrat.