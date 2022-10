Chez les sapeurs-pompiers, les effectifs féminins en hausse

Egalité femmes-hommes

Publié le 14/10/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France, Toute l'actu RH

Après différents plans en faveur de l’égalité, la part des femmes pompiers progresse, mais de façon inégale, selon les Sdis.

Les thématiques de l’égalité femmes-hommes et de la diversité ont émaillé le 128e congrès national des sapeurs-pompiers qui s’est tenu en septembre, à Nancy. Véritable signe des temps alors que, dans les casernes, les femmes prennent petit à petit une nouvelle place. Elles représentent aujourd’hui 20 % des effectifs des sapeurs-­pompiers. Un chiffre encore loin de la parité, mais qui progresse de six points par rapport à 2016, lorsqu’un plan en faveur de l’égalité femmes-hommes a été instauré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises… quarante ans après le décret autorisant le recrutement de femmes dans les corps communaux de sapeurs-pompiers.

Travail en binômes

Création de vestiaires réservés aux femmes dans les casernes, habillement plus confortable adapté à leur physionomie, allègement du matériel… sont depuis déployés, inégalement, dans les Sdis . En mars 2021, le ministère de l’Intérieur lançait son plan d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Du côté de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), un groupe de travail dédié aux questions d’égalité et de diversité promeut ses propres actions.

Pour ce faire, elle s’appuie sur un réseau de référents « égalité-diversité », désignés à l’échelon départemental. « L’objectif est de poursuivre ce maillage par des binômes [une femme et un homme] dans chaque Sdis, chargés de mener des actions de sensibilisation et de communication pour continuer à avancer », indique Céline ­Guilbert, pilote du groupe de travail. Ils compléteront le dispositif de référents « mixité et lutte contre les discriminations » prévu par la loi « Matras » du 25 novembre 2021, dont les décrets d’application étaient attendus pour septembre 2022.

Congé de maternité

Afin de recruter les femmes, mettre en avant les modèles féminins est essentiel. « Les jurys de concours, qui doivent comporter un tiers de femmes, devraient, quand c’est possible, privilégier des femmes sapeurs-pompiers professionnelles qui feraient ainsi la preuve de leur carrière, plutôt que des universitaires ou des élues », défend Schemseddin Hermi, coréférent national du groupe de travail « égalité-­diversité » au sein de la FNSPF (lire ci-dessous).

Céline Guilbert prône également une plus grande souplesse dans l’engagement. « Une majorité de femmes sont plus intéressées par les secours d’urgence et se sentent moins aptes à intervenir sur un incendie. Elles pourraient donc commencer par les premiers avant d’élargir progressivement leurs missions. Une certaine flexibilité pourrait également être proposée au retour de congé maternité pour ne pas perdre des femmes en cours de ­carrière », préconise-t-elle.

Des actions en faveur de la diversitéAutre volet de la démarche d’ouverture de la profession de sapeur-pompier, celui de la diversité. Un colloque se tiendra à ce sujet en fin d’année. C’est aussi un sujet dont s’est emparé le groupe de travail de la FNSPP. « Comme pour la féminisation, il faudrait des modèles, des ambassadeurs issus des zones rurales isolées ou des quartiers ciblés politique de la ville », avance Schemseddin Hermi, de la FNSPF.Selon lui, l’une des priorités est d’instaurer des prépas « talents ­sécurité civile », comme il en existe pour se préparer au concours d’officiers de la gendarmerie nationale, de l’Ecole nationale de la magistrature ou de l’Institut national des services publics et de l’Institut national des études territoriales.

« De bonnes pratiques qui doivent servir » Schemseddin Hermi, coréférent national du groupe de travail « égalité-diversité » de la FNSPF « Depuis le lancement du plan d’égalité professionnelle du ministère de l’Intérieur en mars 2021, on observe que des Sdis ont commencé à élaborer des plans d’action, des bonnes pratiques qui doivent servir d’exemple. Parmi celles-ci, le département d’Ille-et-Vilaine a confié à l’état-major du Sdis et à son directeur départemental adjoint la direction de ce projet. Une façon d’envoyer un signal fort aux équipes en montrant l’importance accordée à cette démarche. Après un état des lieux, des groupes de travail internes ont été instaurés pour rédiger un plan d’égalité femmes-hommes. D’autres Sdis sont à la pointe, comme en Haute-Garonne ou en Moselle, qui ont organisé des colloques sur cette question. Il est encourageant que de plus en plus de Sdis contactent la fédération pour être conseillés sur la façon de conduire ce type de projets. »

