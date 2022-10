Les Atsem formés au développement du langage oral

Petite enfance

Associer les Atsem aux formations sur le langage oral est une façon de légitimer leur rôle et leurs missions éducatives.

Chiffres-clés Rôle de la collectivité : le partenariat ville-Education nationale fonctionne grâce à la participation des deux parties dans le contenu de la formation et la mise à disposition des Atsem durant les temps de formation.

La ville de Bron (département du Rhône, 42 200 habitants), qui a fait de 2022 une année dédiée à l’éducation, a voulu apporter sa pierre à la réduction des inégalités langagières dès le plus jeune âge. Une collaboration inédite s’est mise en place entre l’Education nationale et la collectivité, pour former conjointement, en trois ans, tous les professeurs des écoles et les Atsem sur le développement du langage oral.

« Comment fait-on pour travailler réellement ensemble quand on a deux emplois du temps différents, deux patrons différents ? Cette formation inter-métiers a été conçue pour dépasser ces obstacles », indique ­Nathalie Ramos­, responsable de la vie scolaire à la direction de l’éducation. Une conférence de deux heures sur les savoirs liés à l’acquisition du langage oral dans le cadre du métier d’enseignant et d’Atsem a d’abord été organisée. « Nous voulions que tous soient au même niveau de connaissance », précise la responsable.

Puis ont été organisés des temps de formation dans chaque école, avec la conseillère pédagogique et la coordinatrice de la ville, ainsi qu’une mise en pratique d’activités en classe, « en se focalisant sur les mots employés et la façon de s’adresser à l’enfant », détaille ­Nathalie Ramos.

Des étapes filmées par l’Institut français de l’éducation (IFE) pour que cette expérience serve, lors de la formation, à analyser les propos tenus, mais aussi, par la suite, aux formateurs des enseignants.

Trois écoles volontaires

Si le niveau d’étude différent des Atsem et des enseignants n’est pas un problème, la question de la légitimité de l’Atsem à intervenir lors de ce contact avec l’enfant se pose, note ­Nathalie Ramos.

« C’est l’enseignant qui décide de la compétence à travailler avec l’enfant et de l’atelier qui correspond. Mais il faut bien qu’il communique ces éléments à l’Atsem. Certains enseignants trouvent ce partage normal, mais d’autres ­estiment que ce n’est pas leur rôle de le former », regrette la responsable, qui espère que les vidéos de l’ IFE « motivent les équipes à travailler ensemble ».

Pour l’instant, trois écoles volontaires ont bénéficié de ce premier cycle de formation. Un bilan conduit fin juin 2022 a ­permis de réajuster le calendrier pour quatre nouvelles écoles.

En parallèle, la ville participe à une autre expérimentation sur le langage, avec la chercheuse Alice Gomez, du centre de recherche en neuro­sciences de Lyon. Il s’agit de vérifier si la méthode du livre partagé pour développer les compétences langagières et attentionnelles des enfants, qui a fait ses preuves en Afrique du Sud avec des travailleurs sociaux, peut être bénéfique en France, à l’école maternelle.

« On s’appuie sur le livre comme un outil de construction de l’échange avec l’enfant. On vise la compréhension de la situation plutôt que le suivi à tout prix de l’histoire », détaille la chercheuse. Deux classes de moyenne section d’une école en réseau d’éducation prioritaire bénéficient de l’expérimentation. Leurs résultats seront comparés à ceux de deux autres classes témoins.

Continuité pédagogique

Là aussi, les Atsem ont été mis à disposition par la ville et formés avec les enseignants, « pour croiser les pratiques et assurer la continuité pédagogique », insiste Alice Gomez. Un enseignement qui s’est étalé sur quatre semaines, entre cours théoriques et analyse de pratiques.

Les Atsem ne sont en revanche pas inscrits dans le protocole de recherche, qui implique vingt minutes de partage de livre dialogué par jour durant dix semaines. Un engagement régulier auprès des enfants qu’ils ne peuvent pas forcément respecter, au vu de leurs contraintes en dehors de la classe.

Contact : Nathalie Ramos, responsable du service « vie scolaire », nathalie.ramos@ville-bron.fr