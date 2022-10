Assistant de service social : des vocations découragées malgré des besoins immenses

Métier

Publié le 13/10/2022 • Par Solange de Fréminville

Les services sociaux attirent de moins en moins de candidats. L’enjeu est d’accompagner les changements en redonnant du pouvoir d’agir aux assistants de service social. Témoignage d'Isabelle Boisard, assistante sociale au département du Val-de-Marne.

Chiffres-clés Cadre d’emplois : assistants socioéducatifs.

assistants socioéducatifs. Catégorie : A.

A. Formation : diplôme d’Etat d’assistant social, concours sur titre.

Démissions, turn-over, candidatures plus rares… Les assistants de service social se font désirer dans les départements et les centres communaux d’action­ sociale (CCAS). Au point que ceux-ci se font concurrence pour les attirer. « Nous avons recruté des assistantes sociales qui venaient du conseil départemental de la Somme et, en sens inverse, l’une de mes collaboratrices a rejoint celui-ci », relate ­Guillaume­ ­Bailly, directeur de la cohésion sociale d’Amiens métropole (1) et de son CCAS (2), selon qui ce phéno­mène est « nouveau ».

Poids du numérique

Si ­Guillaume­ ­Bailly reçoit suffi­samment de candidats qualifiés lorsqu’il veut embaucher, ce n’est pas le cas de nombre d’employeurs, publics et associatifs, très inquiets de la pénurie de jeunes diplômés et de professionnels aguerris ...