Autonomie, écoute… ces autres compétences prisées des RH

« Parmi les “soft skills”, on a la capacité à diverger, trouver des pistes, les explorer »

Brieuc du Roscoät, président de l’Institut pour la transformation et l’innovation et chercheur en psychologie, enseignant à l’Institut régional d’administration de Lille

« Rattacher la définition des “soft skills“ au savoir-être me semble potentiellement discriminant. Celles-ci sont bien davantage des compétences transversales et ne sont pas seulement liées à un métier. Car ce dernier ne se définit plus en une simple tâche. Nous ne pouvons plus raisonner en mécanique taylorienne, ce qui est encore parfois le cas dans l’administration.Ces compétences transversales (“soft skills“) sont en revanche fortement influencées par le collectif et l’environnement. Elles se distinguent dans trois grands ensembles : les compétences de l’individu, celles du collectif et celles de l’orga­nisation. Les institutions doivent donc pouvoir porter les “soft skills“ par un cadre ­soutenant qui engage l’autonomie et la collaboration.

Parmi elles, je citerai d’abord la capacité à diverger, c’est-à-dire à trouver des pistes et à les explorer. Ensuite vient la flexibilité mentale, qui est la faculté de prendre en compte une nouvelle information et de changer son logiciel. La tolérance à l’ambi­guïté est également importante et suppose de s’adapter favorablement à des situations incertaines. Enfin, les compétences relationnelles, tout comme l’empathie, minimisée à tort, sont essentielles. »