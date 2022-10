La présidente tout-terrain du syndicat des DG

[Portrait] Hélène Guillet

Hélène Guillet, la directrice générale des services du centre de gestion de la Loire-Atlantique est devenue la première présidente du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Sa patte ? Fédérer les énergies.

Chiffres-clés 2022 : élue présidente du SNDGCT, en septembre.

2020 : devient DGS au centre de gestion de la Loire-Atlantique. 2015 : nommée DGS à Vertou (Loire-Atlantique). Elle y obtient, en 2019, le troisième prix des Trophées Afnor de la performance publique, pour le programme Grandir ensemble. 2006 : arrivée à la mairie de Rezé (Loire-Atlantique). DGA des services à la population puis DGS, à partir de 2013. 1990 : devient chargée de mission « développement économique » à la mairie de Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique). Puis DGS, à partir de 2001.

La poignée de main est ferme et le regard marron, plongé directement dans les yeux de son inter­locuteur. « Ça ne vous dérange pas si on prend l’escalier plutôt que ­l’ascenseur ? » Hélène­ ­Guillet, 57 ans, rejoint au pas de course son bureau nantais du centre de ­gestion de la Loire-Atlantique.

Ce jour-là, l’agenda de la directrice générale des services (DGS) s’est pourtant éclairci. Son rendez-vous avec Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, a été décalé de quarante-huit heures. L’objet ? « Une simple prise de contact après mon élection. » Le 17 septembre, la Nantaise a été promue à la tête du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT). Elle succède à l’emblématique ­Stéphane Pintre, aux manettes depuis quinze ans. Soit cinq mandats !

Détermination

Elle est aussi la première présidente de ce syndicat depuis sa création, en 948. Voilà qui tombe à point, l’égalité femmes-hommes au sein des instances de direction fait justement partie de ses « combats ». Plus féministe que militante. Son registre ? « Documenter, puis apporter de la connaissance, car on est tous pétris de stéréotypes. »

Fin septembre, à l’aube de son premier discours officiel à ­Territorialis (du 13 au 15 octobre, à Bordeaux), elle constituait justement son équipe au sein du ­SNDGCT : « J’espère atteindre la parité », glissait-elle, décidée à tourner une page de l’histoire du syndicat. « Rupture oui, mais pas cassure. » Non sans occulter sa « coresponsabilité dans ce que l’organisation a porté ».

Elle y siège depuis dix ans : d’abord dans les instances départementales, puis nationales à partir de 2016 : secrétaire générale adjointe, vice-présidente (2018) et présidente déléguée en septembre 2021. « Il y avait une nécessité de renouvellement », plaide Stéphane Pintre, qui évoque « une femme déterminée, audacieuse, qui fait preuve d’ouverture d’esprit et d’autorité. Et il en faut pour fédérer les DG ».

Détermination ? Hélène Guillet adhère volontiers. A « autorité », elle préfère « leadership » et « pouvoir de persuasion », mais confesse : « Je ne suis pas sûre d’être toujours pédagogue. » Après un premier cursus universitaire de quatre ans, en lettres et civilisations étrangères, elle s’est pourtant imaginé professeure d’allemand. « Ou cheffe d’entreprise. » Tellement « flou » qu’elle embraya sur un second cycle en marketing et commerce international. S’ensuivent quelques mois dans une société de services en région parisienne puis un an dans une entreprise du BTP, à Nantes, en mission de prospection commerciale.

Pouvoir d’agir

Frustrée dans ses désirs d’évolution, elle répond à une offre de chargée de mission en développement économique à la mairie de Thouaré-sur-Loire. « J’ai été recrutée, mais je ne me projetais pas dans la territoriale », poursuit-elle. Jusqu’au départ du DGS thouaréen en 2001. Le maire lui propose la fonction. Hélène Guillet planche et décroche le concours d’attaché territorial. Un enjambement de Loire plus tard, celle qui apprécie « avoir les leviers d’action entre les mains », exercera cette fonction de DG au sein de deux villes voisines que tout oppose.

D’abord à Rezé, bastion socialiste historique aux sept quartiers contrastés, plus de 40 000 habitants et un millier d’agents en mairie. Elle y sera directrice générale adjointe des services à la population, puis DGS, entre la mi-2013 et début 2015, nommée par le maire (PS), Gilles Retière. Ensuite direction Vertou, plus cossue, chasse gardée de la droite républicaine depuis des lustres. Une strate plus petite aussi : 23 000 habitants à l’époque et 350 agents. Un recul professionnel ? « Pour des raisons privées, je souhaitais rester dans la région. » Dans ces deux communes, elle conduit un projet éducatif local, puis œuvre à un plan de transformation de l’admi­nistration, à ­Vertou. De vastes programmes menés tambour battant. Sur le terrain, ses équipes peinent parfois à suivre le rythme et conviennent volontiers d’une forme « d’exigence ».

Neutralité

Quant au grand écart politique entre Rezé et Nantes, Hélène Guillet n’en a cure : « Je fais abstraction de mes convictions personnelles et ne rentre pas dans ces questions. » Sous-entendu, de tambouille politicienne qui elles, en revanche, peuvent s’immiscer dans une carrière. En 2014, Gérard Allard, issu de l’équipe de Gilles Retière qui ne se représentait pas, est élu à Rezé. « Le lendemain des élections, il frappe à ma porte et me dit : “il faut partir”. Ce fut d’une rare brutalité. Je n’avais rien vu venir. »

Rodolphe Amailland, le maire (LR) de Vertou, confirme la neutralité de sa DGS. Il retient surtout sa capacité à « se tenir au cadre fixé, tout en sachant trouver à l’intérieur des marges de manœuvre et des portes de sortie, afin que chacun s’y retrouve ». Une forme d’agilité, doublée, selon Gilles Retière, d’une « aptitude à œuvrer en transversalité, au sein des services et même au-delà de la structure municipale ».

Jusqu’à lorgner du côté du privé « et de croiser les regards », confirme Aline Crépin, directrice « innovation et affaires publiques » du groupe ­Randstad, avec qui elle cause innovation managériale, dans le cadre du SNDGCT. « Le cloisonnement entre public et privé ne correspond plus au monde dans lequel nous vivons », conclut Hélène Guillet. Fédérer les énergies, d’où qu’elles viennent.