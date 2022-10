L’Autorité de régulation des transports passe en revue les données de mobilité

Trois ans après l’obligation d’ouverture des données de mobilité, l’Autorité de régulation des transports débute sa première campagne de contrôle. Les inspections visent les données des transports en commun et se dérouleront jusqu’à la fin de l’année. En cas de non-respect des obligations, un accompagnement à la mise en conformité est apportée par l’ART. Des sanctions sont prévues en dernier recours.

Contrôles routiers en cours. Jusqu’à la fin 2022, les agents de l’Autorité de régulation des transports (ART) vont inspecter l’ouverture des données de mobilité des opérateurs et gestionnaires de services publics ou privés. Ce sont, plus précisément, les informations relatives aux transports en commun qui sont examinées. Derrière les chiffres et les tableaux, on retrouve les positions, les horaires, les arrêts de tous les transports recevant du public, depuis les bus scolaires jusqu’aux avions de lignes. Ces dernières sont censées être publiées sur le point d’accès national depuis le 1er décembre 2019, date d’application de la loi LOM et de son règlement 2017/1926. En cas de contrôle, le « gendarme » peut user de sanctions financières mais c’est d’abord un accompagnement à la mise en ...