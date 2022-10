Les développeurs économiques font leur transition

Développement économique

Publié le 04/10/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les transitions écologique, économique et sociale ont été au cœur des rencontres du Réseau national de l’économie territoriale (RNET), qui se sont tenues du 20 au 21 septembre 2022 à Lons-le Saunier.

L’urgence climatique et environnementale n’a jamais été aussi pesante et les développeurs économiques territoriaux autant pressés de répondre aux défis qui se posent aujourd’hui aux collectivités territoriales. Les rencontres du RNET ont d’ailleurs fait la part belle à la question de savoir comment « agir ensemble et faire autrement ».

La recherche d’une voie médiane

Prendre conscience des conflits de soutenabilités entre les différentes parties prenantes et tenter de les juguler constitue un préalable. « Par exemple, la réindustrialisation implique une soutenabilité économique et sociale, par la création d’emplois qu’elle engendre, mais elle impacte aussi la soutenabilité écologique en raison des émissions des gaz à effet de serre, la soutenabilité sanitaire par la biais des ...