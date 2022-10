Protect de Mailinblack : l’innovation au service de la sécurité des boîtes mails

Publié le 04/10/2022 • Par Auteur partenaire • dans :

Bien plus qu’un « simple » anti-spam, Protect bloque toutes les menaces pesant sur les messageries professionnelles. Basée sur les dernières technologies d’intelligence artificielle, cette solution, la plus adoptée en France, protège les emails contre toute attaque de type ransomware, phishing, spearphishing ou spam.

Lors de vos échanges professionnels, il vous est certainement arrivé de recevoir une demande d’authentification. Pour que votre email soit délivré à votre nouvel expéditeur, vous avez été invité à recopier le mot coloré qui s’affiche à l’écran. Ce système de vérification de l’expéditeur par captcha est unique sur le marché de la cybersécurité.

14 000 organisations clientes en France

Solution de protection de boites mails la plus adoptée en France, elle sécurise la messagerie de plus de 14 000 entreprises, administrations publiques et établissements de santé en France et traite plus de 5 milliards d’emails par an.

Conçue par des chercheurs et des docteurs en intelligence artificielle, Protect fait appel à des technologies complexes, à la pointe de l’innovation, tout en restant très simple d’utilisation. Auto-apprenante, la solution s’améliore en continu grâce à un modèle puissant de deep learning. Bien plus qu’un « simple » anti-spam, Protect bloque toutes les menaces qui pèsent sur les boîtes mails professionnelles.

Neutraliser les emails dangereux

Les technologies antivirus de Protect neutralisent tout d’abord les emails dangereux entrants de type phishing, malware ou ransomware avant qu’ils n’arrivent dans les messageries. Elles bloquent les cyberattaques via un scan des pièces jointes et une analyse heuristique et comparent les menaces avec les bases de données de Mailinblack et de ses partenaires.

Les filtres anti-spam prennent le relais en écartant les emails indésirables. Ils se basent, pour cela, sur une analyse du nom de domaine et de la réputation de l’expéditeur et une classification des emails par l’intelligence artificielle de Mailinblack. Depuis leur interface personnelle, les collaborateurs ont accès aux courriels stoppés afin de ne pas passer à côté d’un message important.

Écarter les liens malveillants

Après les filtres anti-spam, les filtres anti-phishing entrent en action pour vérifier si l’identité de vos collaborateurs n’est pas usurpée. Ils procèdent à une analyse de la provenance, de l’authenticité et du contenu du courriel.

C’est à ce niveau qu’intervient la demande d’authentification par captcha. Enfin, après réception de l’email, le module IA Secure Link de Protect réalise une analyse sémantique et morphologique des liens et du contenu des pages vers lesquels ils renvoient, pour écarter tout lien malveillant.

L’intelligence artificielle au service de la cybersécurité

« Les technologies traditionnelles basées sur des méthodes heuristiques et du blacklisting permettent d’arrêter une majorité des spams et autres attaques basiques, mais celles-ci atteignent rapidement leurs limites quand il s’agit de détecter de nouvelles menaces, explique Antony Spera, directeur technique de Mailinblack. L’intelligence artificielle permet d’anticiper de nouvelles formes d’attaques et de les bloquer dès le premier mail, sans intervention humaine. »

Depuis 2019, Mailinblack, éditeur français spécialisé dans la cybersécurité, développe différentes technologies de filtrage reposant sur de l’IA. « Notre équipe Data conçoit des modèles de machine learning et de deep learning entrainés sur des dizaines voire des centaines de millions d’emails, liens et page web, poursuit Antony Spera. Ces modèles sont ensuite intégrés dans nos moteurs de filtrage pour analyser et rattraper les emails malveillants qui n’auraient pas été détectés par les techniques traditionnelles. Nos IA analysent également les liens et les pages web au travers de notre technologie Secure Link pour détecter des liens de phishing au moment du clic. »

3 mois d’abonnement offerts

Si Protect de Mailinblack fait appel à des technologies complexes, son utilisation reste, elle, très simple. Solution clé en main, elle ne nécessite pas de paramétrage à l’installation. Entre la création d’un compte et la prise en main de l’interface, l’activation ne prend qu’une heure. À noter que Protect est compatible avec n’importe quel type de messagerie ou d’hébergeur (Microsoft, Google, OVHcloud…).

Par la suite, l’interface administrateur permet très simplement de contrôler les flux d’emails, de gérer les paramètres de sécurité et les droits des utilisateurs. Mailinblack propose, par ailleurs, un support technique illimité accessible par téléphone, email ou chat. Et si vous testiez Protect ? Jusqu’au 30 septembre, vous pouvez bénéficier de 3 mois d’abonnement offerts.

Contenu proposé par Mailinblack