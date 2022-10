Mangez des huîtres, ça servira à combler des carrières !

Déchets

10/10/2022

Le département de la Gironde utilise un mortier innovant pour combler les carrières souterraines et ainsi prévenir un affaissement des routes.

Chiffres-clés Etat des lieux : 1 400 carrières recensées sur 123 communes de Gironde ; 110 tronçons de routes concernés. Coût des travaux : 493 184 €.

[Gironde, 1,6 million d’hab.] En 2021, c’est l’effondrement de l’angle d’un pilier dans une carrière souterraine d’extraction de pierre, située sous la route départementale 140 à Lugasson (300 hab.), qui a alerté le département de la Gironde. « Il s’agit d’un premier indice d’instabilité. Pour prévenir un affaissement de la route, un comblement de galeries s’est avéré nécessaire », explique ­Cyrille ­Thomaidis, chef du service des carrières ­souterraines de la Gironde.

Ici, 3 000 mètres cubes de galeries ont été comblés en juin, mais pas avec n’importe quel mortier. Le bureau des carrières souterraines a mis au point, avec le laboratoire Esiris, un mortier innovant composé de coquilles d’huîtres concassées et de sable issu du dragage annuel du fleuve côtier de la Leyre. « Plutôt que d’utiliser des matériaux nobles avec un sable qui se fait rare et vient de loin, nous utilisons du sable de la Leyre dont l’utilisation est limitée et des coquilles d’huîtres volumineuses dans les poubelles et difficiles à incinérer. Nous sommes là sur une réutilisation vertueuse des déchets », détaille Jean Galand, vice-président du département, chargé des mobilités et des infrastructures. Des bacs pour collecter les coquilles vides ont été­ ­installés dans Bordeaux.

Chauves-souris préservées

Techniquement, des murs en bois ont été installés par l’entreprise chargée du chantier pour délimiter la partie à combler avant d’injecter le mortier depuis la route. Un corridor a également été créé pour les chauves-souris. Le coût pour la collectivité s’élève à près de 500 000 euros pour 300 mètres de route consolidés. « Cela faisait une dizaine d’années que le département cherchait une alternative au mortier classique », souligne ­Guillaume de ­Labrousse, géomètre au bureau des carrières souterraines, qui a justement lancé l’idée de la coquille d’huître et l’a creusée.

Des essais ont été réalisés et la recette finalement mise au point en 2020. Une première expérimentation, sur un petit volume, avait été menée dès la fin de l’année dans une carrière souterraine de la commune de Prignac-et-Marcamp qui menaçait un tronçon de route départementale. Vingt tonnes de déchets coquilliers fournis par le comité régional de la conchyliculture ­Arcachon ­Aquitaine avaient alors été injectées, soit 30 % du coulis, le reste étant constitué de sable, de ciment et d’eau. A ­Lugasson, ce sont 200 tonnes de coquilles qui ont été utilisées et 1 000 mètres cubes de sable de la Leyre.

Fêtes de fin d’année

Le département voit dans ces coquilles d’huîtres un potentiel particulièrement intéressant alors que 130 000 tonnes d’huîtres sont consommées chaque année en France, notamment à l’occasion des fêtes de fin d’année. « Les huîtres consomment par ailleurs du CO 2 pour se développer. Elles ont un bilan carbone positif. En les choisissant comme composant de ce mortier, elles échappent à l’inci­nération, le CO 2 ne s’échappe pas et le bilan carbone des chantiers est amélioré », assure ­Cyrille ­­Thomaidis. Reste d’un point de vue technique à travailler sur la fluidité du coulis injecté et à davantage organiser la collecte avec des partenaires locaux. Aucun brevet n’a été volontairement déposé de façon que les départements ayant la même problématique puissent disposer librement de la formulation. En Gironde, 1 400 carrières souterraines ont été recensées dans 123 communes.

Cent dix tronçons de routes départementales sont sous surveillance, correspondant à 25 kilomètres de voies. « Les carrières situées sous les routes seront comblées en fonction du degré d’urgence mais elles finiront toutes par l’être », assure ­Cyrille ­Thomaidis qui participe au travail de veille et de topographie effectué par le service des carrières souterraines du département, ­composé de trois personnes.

Contact : bureau des carrières souterraines, 05.56.99.35.29.