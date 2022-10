ZAN : gare au rétropédalage !

Afin d’atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, fixés par palier et à traduire dans les politiques publiques d’urbanisme, la loi Climat et résilience a créé des outils d’accompagnement des collectivités et de prise en compte de spécificités locales.

cet article fait partie du dossier

L'objectif « Zéro artificialisation », pas si net que cela...

Par Valérie Blairon, avocate au barreau de Paris

La publication des décrets d’application de la loi Climat et résilience sur le zéro artificialisation nette, dit ZAN, a réactivé l’élan de contestation, qui a même gagné le Sénat, faisant craindre pour l’ambition fixée par la loi. Les régions devront en effet fixer des objectifs territorialisés de lutte contre l’artificialisation des sols dans leur Sraddet (schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ndlr) sur la base d’une concertation de leur territoire dans le cadre d’un nouvel espace de dialogue : les conférences des Scot (schémas de cohérence territoriale, ndlr).

ZAN : fixer des objectifs territorialisés

La trajectoire fixée par la loi comporte plusieurs phases suivant un calendrier très serré. Les conférences de Scot devaient se réunir et formuler leurs propositions aux régions pour le 22 février 2022, délai négocié dans le cadre de l’examen du projet de loi sur demande pressante de l’Association des maires de France (AMF) et de Régions de France.

Les collectivités ont donc joué le jeu et entrepris de mettre en place cette conférence des Scot. Faute de proposition au 22 février 2022, les régions devaient leur imposer des objectifs chiffrés. Mais cette échéance négociée dans le cadre du projet de loi n’a pas dissipé les inquiétudes, ayant conduit le Premier ministre Jean Castex à adresser aux préfets une circulaire en date du 7 janvier 2022 visant à rassurer les élus locaux pour lesquels, comme le précise la circulaire, « au-delà des questions d’échéances calendaires, la trajectoire de réduction de l’artificialisation et sa territorialisation soulèvent des inquiétudes dans certains territoires qui craignent que leur développement futur soit entravé ». Le délai adjoint aux conférences de Scot pour remettre leur proposition a été reporté au 22 octobre 2022 – sur amendement du gouvernement dans la loi 3DS du 21 février 2021. Les régions devront quant à elles transcrire d’ici à février 2024 l’objectif de réduction par deux des consommations effectives de terres agricoles et forestières d’ici à 2030 dans le Sraddet.

Concertation

La fin du débat n’a été que de courte durée. Alors que les décrets d’application en date du 29 avril 2022 ont été publiés durant la campagne présidentielle, le nouveau ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu, à peine nommé, a dû s’attacher à calmer à nouveau les esprits. La raison est double. D’une part, l’AMF – reprochant que les textes ont été rédigés de « façon technocratique et [risquent] de s’appliquer au détriment de la ruralité » – a déposé un recours devant le Conseil d’État courant juin contre les deux décrets d’application. D’autre part, un rapport sévère dressé par la commission des finances du Sénat en date du 29 juin estime que le « modèle économique du ZAN reste à définir ».

En réaction, devant le Sénat, le 13 juillet dernier, le ministre a laissé entrevoir la possibilité de revoir l’écriture d’une partie des décrets d’application et, par une circulaire du 4 août, a demandé aux préfets d’attendre la fin des concertations entre les collectivités et rappelé la possibilité de moduler l’application de cette règle de réduction en fonction des résultats d’une concertation. Le début du renoncement ? Et encore, ceci n’a pas suffi à rassurer les élus : une proposition de loi visant à renforcer le dialogue territorial en faveur de la lutte contre l’artificialisation des sols a été déposée le lendemain, soit le 5 août 2022, pour faire voter un moratoire et repousser le délai laissé aux conférences de Scot jusqu’au 22 octobre 2023.

Christophe Béchu mène depuis une concertation pour aborder les différents points de discorde soulevés par le Sénat et les élus locaux tels que, par exemple, la nomenclature des sols artificialisés, la prise en compte des projets d’intérêt national au niveau régional, qui viennent amputer les « crédits » de consommation foncière et surtout la question des financements. Ces nouvelles concertations laissent poindre un nouveau report dans l’application de la loi mais surtout font craindre un rétropédalage qui serait bien regrettable alors que l’équivalent d’un département de terres agricoles et forestières disparaît chaque année.