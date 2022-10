Lionel Guy, FNCCR : « Les réseaux seront en tension pendant les deux prochains hivers »

Crise énergétique

Quand actionner la sobriété énergétique et comment ? Des coupures de gaz et d'électricité sont-elles envisageables ? Entretien avec Lionel Guy, chef de service énergies renouvelables à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.

