Plan de sobriété énergétique : les collectivités rivalisent de propositions

Depuis cet été, la ''sobriété'' est très en vogue. Face à la flambée des coûts de l’énergie, le gouvernement a créé un groupe de travail sur la sobriété énergétique des collectivités. Elles sont nombreuses à avoir déjà présenté des mesures pour réduire leurs consommations dès cet hiver.

cet article fait partie du dossier

Sobriété : les collectivités locales montrent l’exemple

La sobriété énergétique : de quoi s’agit-il ? Selon le Haut Conseil pour le climat, « c’est une démarche qui vise à réduire les consommations d’énergie par des changements de comportement, de mode de vie et d’organisation collective. Elle consiste tout d’abord à nous interroger sur nos besoins, puis à adapter nos usages à ces besoins ». C’est le premier pilier du triptyque prôné par l’association négaWatt depuis vingt ans : sobriété, efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables.

Il y a de quoi, enfin, réfléchir à la sobriété. Fin août, les tarifs de l’énergie ont atteint des niveaux records : 1 000 euros le MWh, soit douze fois le prix constaté en août 2021. La Première ministre, Élisabeth Borne, a demandé aux entreprises et aux collectivités de mettre en œuvre des plans de sobriété. L’objectif est de réduire de 10 % la consommation d’énergie en deux ans. Bien que nouveau, ce terme de sobriété ne doit cependant pas effrayer, car la majorité des collectivités font déjà de la sobriété sans le savoir, en travaillant sur l’isolation des bâtiments, l’éclairage public, les circuits courts, la mobilité douce, l’achat durable, etc.

Des actions d’urgence

Certaines ont déjà une bonne longueur d’avance, comme les « territoires à énergie positive », dits Tepos, ou les « territoires engagés pour la transition écologique climat-air-énergie », comme la ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne métropole (Puy-de-Dôme). Ce territoire, qui ne consomme déjà que 21,4 MWh/habitant, contre 42 au niveau national, a lancé le 1er octobre des actions fortes à court terme : baisse de la température à 14 °C dans les gymnases, réduction de la période de chauffage de 2 heures/jour ainsi que réduction de la période de chauffage (de fin octobre à mi-avril), extinction nocturne de l’éclairage public et du mobilier urbain publicitaire, réduction de la durée d’illumination des éclairages des fêtes de fin d’année, expérimentation de la réutilisation de l’eau des piscines, etc. L’objectif est de réduire de 20 % la consommation d’énergie.

Volontaires ou non, les collectivités sont de toute façon contraintes et forcées à la sobriété face à l’explosion de leur budget énergie. Ainsi, la ville d’Échirolles (Isère) prévoit plus d’un million d’euros de dépenses supplémentaires sur un budget annuel habituel de 2,5 millions. Elle a voté plusieurs mesures de sobriété dès cet été. Depuis le 1er août, l’éclairage public est éteint de minuit à 6 heures dans les parcs et jardins, ainsi que dans les zones d’activités économiques et les bâtiments municipaux. Depuis le 1er juillet, la température de la piscine a été abaissée de 27,5 °C à 26 °C.

De son côté, la région Auvergne-Rhône-Alpes a calculé que sans mesure d’urgence, la facture énergétique globale des lycées pourrait doubler en 2022 et atteindre 140 millions d’euros en 2023, contre 45 millions d’euros en 2021. Cette région a présenté le 21 septembre un plan de sobriété énergétique de 80 millions d’euros pour réduire sa consommation de 30 % avant 2024.

Baisse du chauffage et de l’eau chaude sanitaire

Déjà engagée dans des démarches « bas carbone » et « budget vert », la Mayenne a également voté le 26 septembre un plan de sobriété énergétique de 53 mesures. Parmi elles, la température de chauffage des bâtiments du département et des collèges sera fixée à 19 °C et pourra être abaissée de 1 °C les jours de fortes tensions. Plus étonnant, il prévoit la mise en place d’une « journée pull-over » tous les vendredis. La température sera abaissée à 18 °C et se poursuivra pendant le week-end. Cette mesure devrait permettre de réduire de 7 % la consommation d’énergie. Le plan prévoit aussi la suppression de l’eau chaude dans les sanitaires, l’optimisation de l’éclairage, le recours aux mobilités durables (transport en commun, vélo, covoiturage) ou encore l’incitation des agents au chargement des appareils électriques entre 15 heures et 17 heures, période où la demande d’énergie est la plus basse. L’animation interne de ce plan sera opérée par une personne chargée de la sobriété énergétique.

D’autres collectivités ont annoncé en septembre des mesures assez similaires, comme le département de l’Essonne, qui a déjà réduit sa consommation de 10 % entre 2018 et 2020. En réduisant la température de ses bâtiments, mais sans aller en dessous des 19 °C, ce département prévoit de réaliser une économie de 13,5 %. Le département prévoit notamment de diminuer l’éclairage extérieur des bâtiments et, plus original, d’organiser une journée de réduction de la consommation numérique. L’Essonne souhaite également sensibiliser ses agents de cuisine aux pratiques économes en énergie, former à l’écoconduite et mettre en place une plateforme de covoiturage interne.

Extinction de l’éclairage et effacement

La ville de Paris a également pris des mesures fortes. La première est la baisse des températures de 1 °C dans les piscines et dans les bâtiments de la ville (soit 18 °C en journée). La nuit et lorsque les bâtiments sont inoccupés, la température est fixée à 12 °C. Pour appliquer ces mesures de façon différenciée, un réseau de référents sobriété énergétique va être créé. En outre, la ville éteindra les éclairages des façades extérieures et des monuments municipaux à 22 heures et ceux de la Tour Eiffel à 23 h 45.

Les plus petites communes ne sont pas en reste. Ainsi le syndicat d’énergie de l’Aveyron (Sieda) a lancé en septembre une opération de pilotage de l’éclairage public. « Nous avons lancé un appel à nos communes pour leur proposer d’éteindre les éclairages publics de 22 heures à 6 heures du matin. Cela va nous permettre d’économiser 10 % d’énergie dès cet hiver », explique Guillaume Chambert, directeur général des services du Sieda. Le coût de cette opération est évalué à 1 million d’euros. Le syndicat cherche aussi à effacer sa consommation pendant les périodes de pointe. « Nous sommes en cours de consultation pour contractualiser avec un agrégateur qui va massifier plusieurs gros consommateurs afin de répondre au marché d’effacement lancé par RTE. Nous nous sommes associés avec cinq syndicats voisins pour avoir une taille intéressante représentant une puissance supérieure à 100 kW », précise le DGS.

Tepos, des territoires en avance Cette démarche, créée en 2011 à l’initiative des territoires, regroupe à ce jour une centaine de collectivités. Grâce à leur modèle énergétique, les Tepos sont davantage protégés des conséquences de la crise. Ainsi, la communauté de communes des Crêtes préardennaises (Ardennes) produit sur son territoire 212 % de ses consommations électriques. La communauté de communes Cœur Haute Lande (Landes) a divisé par deux sa facture d’énergie depuis 2010 grâce à l’isolation des bâtiments publics, l’économie d’énergie sur l’éclairage public et le développement des énergies renouvelables (réseau de chaleur bois, centrale photovoltaïque). Autre exemple, la commune de Malaunay (Seine-Maritime) a diminué de 40 000 euros sa facture énergétique entre 2006 et 2020. Enfin, la communauté de communes du Clusinois (Saône-et-Loire) a voté son plan de sobriété dès 2020.

Ce dossier se poursuit avec l’entretien de Lionel Guy, chef de service énergies renouvelables à la FNCCR.