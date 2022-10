La crise énergétique révèle aussi l’urgence à rénover le bâti scolaire

Ecoles

Confrontés à la hausse inexorable des prix de l’énergie frappant notamment leurs écoles, les élus locaux parent au plus pressé en visant les gisements d’économies d’énergie. Comme toute crise, la situation actuelle peut être l’occasion de voir plus loin… ce que la réalité budgétaire rend toutefois délicat.

À l’heure du déjeuner, deux élus locaux trinquent « aux prix de l’énergie ». Ils dissertent, bien sûr, au second degré, car la boisson a un goût amer. La scène se déroule mercredi 28 septembre 2022, à Rennes (Ille-et-Vilaine), au congrès de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). La flambée des prix de l’électricité et du gaz y est sur toutes les lèvres. À quelques pas de là, le maire de Beaujeu (Rhône), Sylvain Sotton, affirme être « très très inquiet ».

« Les perspectives font peur »

Il achète l’électricité dans le cadre d’un groupement de commandes mené par le Syndicat départemental d’énergies du Rhône (Syder). Le contrat arrive à échéance à la fin de l’année.

« On est donc en train de renouveler nos marchés et les perspectives font peur », commente Sylvain Sotton. Le gaz est, pour lui, un sujet encore plus brûlant, car sa commune de 2 100 habitants sera alors seule face aux fournisseurs potentiels. Par conséquent, en moins bonne position pour négocier.

Dans le brouillard concernant ses futures factures, le premier magistrat de Beaujeu fait face au présent avec les moyens du bord. Des thermomètres ont été achetés pour être installés dans chaque pièce des deux écoles, et la municipalité cherche une solution domotique permettant de régler les chaudières à distance et, pendant les vacances scolaires, de baisser le niveau dans les classes tout en maintenant le chauffage à la bibliothèque et à la cantine, qui serviront, elles, au centre aéré.

L’élu envisage de fermer des équipements, comme des salles de sport, pour « se concentrer sur l’essentiel, les écoles et la mairie », où les réunions des associations se tiendront désormais.

« En mode panique »

Egalement président des maires ruraux du Rhône, Sylvain Sotton observe que la hausse des coûts de l’énergie est une inquiétude partagée par tous ses collègues du département. La situation est identique dans le Loiret, où la présidente, cette fois, de l’association des maires, Pauline Martin, confie que ses homologues sont « en mode panique » sur la problématique énergétique.

« J’en entends parler tous les jours », complète-t-elle. Aussi prépare-t-elle, avec le concours de l’ ADIL , un vade-mecum des bonnes pratiques à destination des élus. Dans sa commune de Meung-sur-Loire, qui compte 6 500 habitants, dont 700 élèves, elle a fait passer des notes aux enseignants leur demandant d’être « plus vigilants » sur l’allumage des classes et le recours au chauffage.

Elle et son adjoint rappelleront le message à l’occasion des conseils d’école en octobre. « On passe notre temps à parler d’écogestes et d’écocitoyenneté pour les enfants, on va pouvoir mettre cela en pratique », commente-t-elle.

Un autre monde

Maire de Saint-Juvat (Côtes-d’Armor), commune de 650 habitants, Dominique Ramard verrait bien, lui aussi, les enseignants profiter du contexte pour réaliser un « travail pédagogique avec les enfants, qui ne vont pas vivre dans le même monde que nous ».

Mais il « pressent une difficulté à faire accepter les 19 degrés en classe ». Alors, il entend « présenter à chaque conseil d’école le niveau de consommation en kilowatts-heure et en euros, afin que l’appropriation soit complète ».

« Quel niveau de dépenses une commune peut-elle s’autoriser à payer dans une recherche d’équilibre entre le confort et son budget ? » interroge-t-il, alors que sa facture d’électricité augmentera de plus d’un tiers cette année.

« On nous dit 19 degrés, mais ce n’est pas chaud pour des enfants qui sont assis et ne bougent pas », estime le maire de Saint-Genou (Indre), Roger Chevreton. Tout en se disant préoccupé des conséquences, sur les capacités d’investissement de sa commune, de factures d’électricité et de gaz qui s’envolent, en étant multipliées par trois, voire quatre.

Attention à ne pas trop baisser

À Hazebrouck (Nord), ville de 22 000 habitants, le conseiller municipal en charge du patrimoine immobilier, Hervé Delva, se félicite que les écoles, reliées au chauffage urbain de la ville, « soient préservées » de l’évolution à la hausse des prix de l’énergie « dans les proportions délirantes » que connaissent d’autres communes, même si le bois augmente lui aussi. D’autant que, datant des années 1960, leurs consommations souffrent d’une mauvaise isolation.

Hervé Delva a demandé à l’exploitant de bloquer la température à 19 degrés, sauf pour les lieux dédiés à la petite enfance, et « d’optimiser les consommations en fonction des horaires d’ouverture », par exemple en réduisant le niveau le week-end. « Mais attention à ne pas tomber dans le travers de trop abaisser, donc de refroidir les bâtiments, au risque de perdre l’économie réalisée au moment de relancer le chauffage », alerte-t-il. L’observation vaut aussi en semaine au moment d’aérer les salles pendant les interclasses, une nécessité renforcée par la remontée de l’épidémie de Covid.

« À toute chose, malheur est bon »

La situation actuelle « est un encouragement à mener des investissements en matière de rénovation de nos bâtiments », juge Pauline Martin, qui en tire donc un côté positif, car « à toute chose, malheur est bon ».

« Une crise, ça sert aussi à ça, poursuit-elle. On n’a probablement pas été bons élèves. Il faut qu’on ait le nez dedans pour s’y mettre… même si c’est au moment où on subit des hausses phénoménales lors des ouvertures de plis sur nos marchés publics. »

Le maire de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), Thierry Suaud, qui préside le syndicat départemental d’énergie (SDEHG), y voit aussi l’occasion de défendre auprès des communes adhérentes la cause des énergies renouvelables, en l’espèce, le photovoltaïque, en vue de produire à des fins d’autoconsommation. « La crise peut faire naître de nouvelles vocations », glisse-t-il.

« Nous sommes confrontés à un cercle vicieux, constate cependant Sylvain Sotton. « Ma commune ambitionne de devenir Territoire à énergie positive (Tepos) d’ici à 2050, développe-t-il, et nos ressources limitées nous contraignent à avancer étape par étape. Mais si notre budget ne permet plus d’investir en raison de la hausse effrénée des dépenses énergétiques… »