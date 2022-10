Rénovation des écoles

Où en est-on du Plan école de Marseille ?

Publié le 07/10/2022 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Ville de Marseille

Un an après le lancement du Plan de rénovation des écoles, le maire Benoît Payan et le préfet délégué à l’égalité des chances, Laurent Carrié, ont récemment posé la première pierre du chantier du futur groupe scolaire de l’îlot Marceau, dans le 3e arrondissement de la ville, l’un des quartiers les plus pauvres d’Europe. L’occasion pour le maire de Marseille de faire le point sur ce chantier titanesque.

