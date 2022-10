Loiret : une étude à l’échelle départementale pour réutiliser les eaux usées

Le Loiret a lancé une étude pour évaluer les possibilités de réutiliser les eaux usées traitées (REUT). Menée par le Cerema, cette étude réalisée à l’échelle d’un département est une première.

Depuis longtemps déjà, l’ensemble du Loiret est classé en zone de répartition des eaux (ZRE), mais la nouveauté c’est que d’année en année les assecs sont de plus en plus précoces et fréquents. « En 2022, un tiers du territoire a été en situation de crise dès juillet, avec des restrictions d’usage de l’eau. Nous n’avions jamais connu ça auparavant », affirme Sandrine Gérard, directrice du service aux territoires du Conseil départemental du Loiret (CD45).

Changement climatique

Les données climatiques à l’échelle du bassin Loire-Bretagne ne sont pas optimistes. Ainsi, à l’horizon 2070, il est ...