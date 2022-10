Flotte aérienne de la sécurité civile : les préconisations de la Cour des comptes

Sécurité civile

Publié le 04/10/2022 • Par Mathilde Elie • dans : Actu experts prévention sécurité, Documents utiles, France

La Cour des comptes a rendu public un référé adressé au ministre de l’Intérieur sur la flotte aérienne de la sécurité civile dans lequel elle recommande de revoir, en profondeur, l’organisation des moyens aériens.

Le renouvellement de la flotte aérienne est l’une des demandes récurrentes des sapeurs-pompiers, à fortiori dans un contexte de changement climatique qui aggrave les risques de feux. Si cet objectif apparaît bien dans le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, cela reste insuffisant, selon la Cour des comptes. Dans un référé rendu public le 3 octobre, les sages de la rue Cambon relèvent « les imprécisions de la vision stratégique qui doit guider l’action de la direction générale de la sécurité civile et de gestion de crise » et la nécessité de revoir en profondeur l’organisation du groupement des moyens aériens.

Les juges financiers formulent cinq recommandations :

Etablir un contrat opérationnel pour chaque moyen national de la sécurité civile afin d’en ...

