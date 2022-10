Pour survivre, les laboratoires publics doivent élargir leurs missions

Sécurité sanitaire

14/10/2022

Les laboratoires publics ont démontré leur utilité face à la pandémie de Covid-19. Alors que des missions qui leur étaient historiquement dévolues ont été ouvertes à la concurrence 2008, ils ont besoin du soutien des pouvoirs publics.

Chiffres-clés 40 M€ : dépenses de fonctionnement du groupement d’intérêt public Labocea, fondé par les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère et ­d’Ille-et-Vilaine, et Brest métropole. Avec 577 agents, Labocea est le premier laboratoire public territorial d’analyses en France.

C’est en avril 2020 que le grand public a découvert leur existence. Alors que les laboratoires de biologie médicale peinent à répondre à la demande de tests PCR face à la pandémie de Covid-19, les laboratoires départementaux d’analyse et de recherche (LDAR), rapidement dénommés « laboratoires vétérinaires », se rappellent au bon souvenir du ministère de la Santé.

« Nous n’existions pas aux yeux du ministère. De par la loi, nous n’étions pas amenés à intervenir dans le champ de la santé humaine », se souvient Eric Laporte, directeur de Labocea, groupement d’intérêt public (GIP) fondé par les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, et Brest métropole.

Pourtant, les laboratoires publics ont une spécificité : « Nous avions déjà fait des tests PCR en grand nombre sur des espèces animales, notamment sur la grippe aviaire », explique Eric Laporte. L’Association française des directeurs et cadres de laboratoires vétérinaires publics d’analyses (Adilva) monte au créneau, aux côtés des ­collectivités. Résultat : le 6 avril, près d’un mois après la déclaration de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, les laboratoires publics sont autorisés à pratiquer des tests.

Sous-traitance des laboratoires privés sur le Covid

Dans les faits, il faudra attendre le feu vert des autorités préfectorales : pour Labocea, il interviendra le 10 mai. « Nous étions là en appui et en soutien, pas en concurrence avec les laboratoires de biologie médicale, rappelle Eric Laporte. Eux-mêmes étaient plutôt heureux de collaborer avec nous, compte tenu du manque de moyens matériels et humains. Cela permettait de répartir la charge à l’échelle régionale. »

Les laboratoires publics mobilisés l’ont fait en sous-traitance des laboratoires privés. Ces derniers pratiquaient les tests et envoyaient les échantillons pour analyse aux LDAR, qui facturaient leurs prestations. Cela a impacté ­positivement les recettes des LDAR, jusqu’à début 2022.

En temps normal, « le chiffre d’affaires annuel du laboratoire contribue à 95 % au financement de son fonctionnement. Le financement des collectivités est très limité », indique Dominique Le Mèner, président du département de la Sarthe et du GIP ­Inovalys, qui regroupe cinq départements (Loire-Atlantique­, Sarthe, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire et Morbihan­). Un équilibre que l’on retrouve au sein de la majorité des LDAR, qui tirent leurs recettes des analyses qu’ils font pour le compte de l’Etat, des collectivités ainsi que de clients privés, notamment de l’indus­trie agroalimentaire.

Enjeu de souveraineté

Mais cette situation est précaire. Car si les laboratoires publics se doivent d’être opérationnels et efficaces en cas de crise, ils font face à la concurrence depuis 2008. C’est le cas des analyses d’eau potable : « Environ 30 % des marchés ont été obtenus par le privé, signale Aurèle Valognes, présidente de l’Adilva. Les laboratoires publics ont alors commencé à disparaître. Désormais, notre crainte est de voir d’autres analyses ouvertes à concurrence, notamment en matière de santé animale. L’Etat sera-t-il capable de défendre une position française pour maintenir la ­primauté des LDAR ? »

C’est aussi le combat de l’Asso­ciation des départements de France (ADF), où l’on assure que « les LDAR sont un service irremplaçable en matière de sécurité sanitaire. Avec le Covid, les agences régionales de santé ont pris conscience de l’intérêt des laboratoires publics. C’est une question de souveraineté ». L’ADF salue un amendement à la loi « 3DS » du 21 février 2022 qui donne aux départements une compétence en matière de veille et de sécurité sanitaire.

Fragilité juridique

« Maintenant, il faut que les départements puissent confier un service d’intérêt économique général à leur laboratoire. C’est juridiquement possible », affirme-t-on à l’ADF. Cela permettrait de neutraliser une fragilité juridique : depuis 2008, en Europe, les subventions des collectivités à leurs laboratoires peuvent être contestées pour distorsion de concurrence­.

Or, « les départements sont là pour maintenir un service public indispensable », martèle Michel Ménard, président du département de la Loire-Atlantique­, membre du GIP Inovalys. « Les laboratoires publics doivent conserver leur activité­ même si elle n’est pas rentable, résume ­Aurèle Valognes­. La surveillance sanitaire de la restauration collective est indispensable, par exemple. »

Un autre sujet devrait aussi être sur la table des décideurs publics : « Nous avons été mobilisés sur la santé humaine à titre dérogatoire, souligne Eric ­Laporte. Or, séparer la santé humaine et la santé animale n’a pas de sens. La première a de plus en plus un lien avec la faune, il faut s’y préparer. »

Pour cela, les laboratoires publics espèrent qu’une cellule interministérielle de veille et de sécurité sanitaire sera mise en place, permettant de faire le lien entre santé humaine, animale et environnementale, sous la tutelle du Premier ministre. Une requête restée sans réponse pour le moment.