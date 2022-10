Marché de la dette

Taux d’usure : les taux fixes sont-ils toujours sur le marché ?

Publié le 03/10/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Fotolia

La Banque Postale et l’AFL déclarent ne plus pouvoir prêter en taux fixe, les nouveau taux d’usure bloquent leurs offres. La Caisse d’épargne se dit, quant à elle, satisfaite et reste sur le marché. Quoi qu’il en soit, il reste le taux variable, encore trop « exotique » pour un grand nombre de collectivités.

