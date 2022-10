Crise sanitaire : moins de licences et moins de clubs sportifs…

Publié le 04/10/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) apporte la preuve par les chiffres : en France, la chute du nombre de sportifs licenciés s’est accélérée, lors de la saison 2020-2021. Avec une baisse globale d’environ 15%, particulièrement marquée parmi les pratiquantes. Etats des lieux.

Bien sûr, elle ne concerne qu’une partie des pratiquants sportifs français. Mais c’est un fait : le recours à la licence sportive s’inscrit à la baisse, depuis 2018, en France. Pour la saison 2020-2021, « seules » 13,1 millions de licences ont été délivrées par des clubs sportifs, nombre auquel il convient d’ajouter les 1,3 million d’autres titres de participation (ATP), soit un total de 14,4 millions. Un ATP ? Il s’agit d’une forme d’adhésion plus ponctuelle, de durée variable, différente de la licence classique qui, elle, ouvre notamment l’accès à la compétition. Un exemple : la licence-assurance, proposée par la Fédération française des Clubs Omnisports (FFCO).

Par rapport à l’année précédente (2019-2020) et sous l’effet bien sûr des restrictions liées à la crise sanitaire, la baisse totale se situe ainsi à 15%, ce qui représente 2,5 millions de délivrances en moins : avec une chute considérable du nombre de licences d’environ 2,7 millions mais une augmentation de 150 000 de celui des ATP !

Ces données sont issues d’un recensement annuel (1) des licences réalisé chaque année par l’ Injep , auprès des 116 fédérations sportives agréées.

Selon ces résultats, celles de football (1,9 million) et de tennis (947 000) restent les organisations qui délivrent le plus de licences en France. Mais avec une tendance à la baisse de respectivement 9,5% et 2,5%.

En termes d’effectifs, suivent deux fédérations multisports – en l’occurrence scolaires : l’ UGSEL qui délivre un peu moins de 950 000 licences, puis l’ UNSS avec 786 000 titres. À noter que dans le top 10 des organisations délivrant le plus de licences, seules celles d’équitation (665 000, +10%) et de golf (437 000, +9%) affichent un compteur supérieur à l’année précédente.

19,7% de licenciées en moins

De fortes différences apparaissent également selon le sexe des pratiquants. La part de licences féminines a ainsi diminué en 2021, passant de 39% en 2019-2020 à 37,8% en 2020-2021. De façon concrète, le nombre de licences féminines a ainsi chuté de 19,7%, ce qui représente 1,21 million de personnes !

Du côté masculin, la baisse est de 15,3% (1,47 million de licenciés). « Cette évolution repose en grande partie sur la diminution plus importante des licences délivrées par les fédérations multisports : le taux de licences féminines plus élevé dans ce groupement (51,8 %) que dans les fédérations unisports conduit mécaniquement à une baisse de la part globale de licences féminines », traduit l’Injep.

Au-delà des licences, ce travail se penche aussi sur l’évolution du nombre de clubs sportifs. L’Injep en comptabilise 151 965 soit une diminution de 2,2% par rapport à la saison précédente. Ce qui représente toute de même 3 500 structures, en moins…