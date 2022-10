Quand la transition écologique fait rêver

Changement climatique

Publié le 04/10/2022 • Par Arnaud Garrigues Laura Fernandez Rodriguez • dans : A la une, France

En première ligne face aux effets du changement climatique, les collectivités cherchent à dessiner les contours des transitions à mener. Cette transformation peut être impulsée à la faveur de la révision d’un document de planification. Pour parvenir à une mobilisation collective, la mise en récit de la transition et l’appel à de nouveaux imaginaires sont des outils stratégiques. Sans chercher à minimiser ou à éclipser les renoncements à venir.

Et si cette commune de 6 800 âmes du Nord de la ­France pouvait donner de l’espoir à toutes les collectivités confrontées au grand défi du XXIe siècle qu’est le changement climatique ? C’est ce que l’on peut penser en écoutant l’histoire de Loos-en-Gohelle (Pas-de-­Calais), ­contée par son maire écologiste, Jean-­François ­Caron. En plein déclin, à cause de la fin de l’exploitation de ses mines de charbon, la commune a réussi à se réinventer en vitrine de la transition écologique, devenant, dès 2014, « démonstrateur national de la ­conduite du changement vers la ville durable » par la signature d’un partenariat avec l’­Ademe.

Cette transformation a pris près de vingt ans et s’est dessinée pas à pas. Tout est parti de la révision de son plan d’­occupation des sols : « Nous nous sommes alors mis à projeter ce que nous voulions pour notre ville et à construire notre projet pendant un an et demi », se souvient Jean-­François ­Caron. C’est souvent ainsi, selon l’élu, que s’initie une transition : à la faveur d’un ­document de planification à élaborer (plan climat-air-énergie ­territorial, schéma de cohérence ­territoriale, etc.), quand survient une crise ou « lorsqu’une dynamique collective est lancée, comme cela a été le cas au ­Mené [6 400 hab., ­Côtes-d’­Armor], autour de l’auto­nomie énergétique et de la méthanisation ».

Des cailloux blancs qui tracent le chemin

A Loos-en-­Gohelle, la mécanique s’est enclenchée sur le volet énergétique, avec l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics, ainsi que sur l’église, un lieu emblématique qui a donné de la visibilité à cette transition. Puis en ouvrant un emprunt auprès des habitants afin de financer les projets photo­voltaïques. Non pas par manque de moyens, mais pour impliquer les habitants, qui peuvent entrer au capital de la société SAS Mine de soleil.

