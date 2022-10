Transition écologique : l’implication par la coconstruction

Changement climatique

Publié le 05/10/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Pour réussir à embarquer tous les acteurs de son territoire dans les projets de transition, il est nécessaire de réfléchir à des initiatives, des récits et des imaginaires coconstruits.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

A l’eurométropole de ­Strasbourg (33 communes, 505 300 hab.), la volonté est claire : « Embarquer un maximum d’acteurs autour des questions climatiques. Entreprises, associations, citoyens… tout le monde est ­concerné et doit se sentir ­concerné. Nous ne pouvons pas rester dans le monde d’avant », martèle ­Danielle ­Dambach, vice-présidente (EELV).

L’interco, qui a déclaré « l’urgence climatique » dès octobre 2020, a engagé de nombreux chantiers pour se mettre sur la bonne trajectoire. Parmi eux, la création d’une agence pour le climat, composée de quatre collèges représentants les communes, entreprises, associations et habitants, et qui se veut un « guichet des solutions offrant des conseils personnalisés en matière d’habitat, de mobilités, d’énergie et de consommation durable », détaille l’élue.

La qualité de vie à l’honneur

L’eurométropole travaille également à l’élaboration d’un équivalent local du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, prévu d’ici à la fin de l’année. Elle souhaite aussi donner le cap pour les vingt à trente années à venir par le biais de son futur projet d’aménagement et de développement durable. « Avec l’accompagnement du géographe ­Martin ­Vanier, nous construisons un nouveau récit avec un premier cercle de réflexion, bientôt étendu au niveau des élus et des citoyens des 33 communes sur ce qui nous rassemble aujourd’hui et ce qui ne nous rassemble pas encore », développe ­Danielle ­­Dambach.

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier