Les collectivités invitées à participer à la « réinvention » de l’école

Éducation

Publié le 03/10/2022 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Déclinaison "territoriale" du Conseil national de la refondation (CNR), un CNR Education est lancé lundi 3 octobre 2022 par le gouvernement. En mettant autour de la table l’ensemble des parties prenantes de l’école, dont les collectivités, l’exécutif espère « lever des freins ».

« Construire et conduire l’action publique différemment du passé, au plus près du terrain, en sortant des démarches descendantes venant de Paris, en redonnant du pouvoir à ceux qui produisent du service public et à ceux qui en sont les usagers, en amenant les acteurs à sortir de leurs couloirs de nage » : c’est un « changement de philosophie » au service d’une « réinvention de l’action publique » que propose l’exécutif en déclinant au niveau local, à partir de ce lundi 3 octobre 2022, le Conseil national de la refondation (CNR) lancé par le président de la République, Emmanuel Macron, le 8 septembre à Marcoussis (Essonne). Les deux premiers thèmes choisis pour le faire entrer dans une « phase opérationnelle » sont l’éducation et la santé.

Modèle marseillais

Ainsi, le CNR Education (1), au slogan se voulant fédérateur, « Notre école, faisons-là ensemble », débutera lundi par une formation de référents venus de toutes les académies du pays. Ils seront chargés « d’accompagner » les équipes pédagogiques volontaires dans des écoles, collèges et lycées.

Le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, se déplacera mercredi en Eure-et-Loir dans une école rurale et vendredi à la Martinique. Il y participera à des réunions dans des établissements. Le modèle brandi par l’Elysée est celui des 59 écoles primaires de Marseille, dont les premiers retours d’expérience sont jugés « très positifs ». Elles ont conçu des projets spécifiques, l’une, en mettant en place un laboratoire de mathématiques, l’autre, en créant une classe flexible, la troisième, en associant des spécialistes en musicologie à l’apprentissage de la lecture, etc.

Les entreprises dans la boucle…

Cette généralisation d’une expérimentation marseillaise toutefois quelque peu idéalisée par l’Elysée devra inclure l’ensemble des partenaires de « l’écosystème ». Appliqué à l’école primaire, ce sont les directeurs, les enseignants, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), les associations contribuant au périscolaire, les parents d’élèves…

Pour ce qui est du collège, les acteurs économiques seront conviés à rallier le processus, « parce qu’en offrant une connaissance des métiers aux jeunes, ils les aideront à mieux s’orienter ensuite ». C’est l’esprit de la « demi-journée Avenir » de la 5e à la 3e consacrée à l’orientation, testée depuis la rentrée par le gouvernement dans des collèges volontaires et « destinée à rapprocher l’école de l’entreprise ».

… les élus locaux aussi

« Il est évidemment impensable de conduire de telles démarches sans la contribution des collectivités territoriales, qui ont des compétences en matière d’éducation », déclare-t-on à l’Elysée. Parce qu’elles sont susceptibles, avec d’autres, de « faire jouer des leviers pour lever des freins ».

« Des dizaines et des dizaines d’élus locaux » ont déjà manifesté leur intention de participer à ce CNR Education, assure l’exécutif, « parce qu’il se passe des choses extraordinaires sur leur territoire, qu’ils fourmillent d’idées, qu’ils veulent partager les bonnes pratiques, capitaliser, mutualiser ».

« Changer la donne »

Le cadre des discussions sera à déterminer au niveau local, précise l’Elysée, qui s’engage ainsi à ne pas s’immiscer dans la fabrique des débats. Il pourra s’agir d’une école seule ou s’associant au collège voisin, d’un bassin de vie, d’un département… Le périmètre sera susceptible d’évoluer au fil du temps.

À l’automne, le site Internet du CNR « s’enrichira » de cartes et d’infographies permettant de suivre l’évolution des projets. Avant la fin de l’année, un CNR plénier présentera un premier point d’étape sur les expérimentations territoriales que les travaux auront déjà fait surgir, et qui seront soutenues financièrement par un Fonds d’innovation pédagogique. L’occasion de commencer à apprécier si des acteurs « opérant jusqu’ici en silo alors qu’ils partagent un même centre d’intérêt » parviennent, en se concertant, à « changer la donne » par la magie de « l’intelligence collective ».